Бойфренд красавицы Саснович и жара от Арины Соболенко. Много красоты из Instagram спортсменок

Источник материала: Tut.by

Несмотря на пандемию и ограничения на перемещение, спортсменки из разных стран, кажется, вполне довольны своим летом. SPORT.TUT.BY посмотрел, где и с кем отдыхают примы из разных видов спорта.

Арина Соболенко радуется завершению очередного тренировочного периода и наслаждается солнечным Минском.



Фото из инстаграма Арины Соболенко

А Мелитина Станюта иронично характеризует пляжный сезон по-белорусски: «Из купальника в свитер и обратно».



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

У Александра Саснович свои «покатушки».



Фото из инстаграма Александры Саснович

А еще, кажется, счастливая лавстори. Таким снимком белоруска поздравила с днем рождения молодого человека, сопроводив фото эмодзи поцелуя. Подписчики тут же атаковали Александру расспросами — брат это или ее бойфренд.



Фото из инстаграма Александры Саснович

Саснович тактично промолчала, хотя самые внимательные успели заметить, что снимок с этим же парнем минчанка выкладывала и в День всех влюбленных.

А вот и Виктория Азаренко во всеоружии! Невероятно хороша, правда?



Фото из инстаграма Виктории Азаренко

Итальянка Доротея Вирер тем временем выбралась покататься на сапборде в компании мужа. Доро успела не только погрести, но и продемонстрировать парочку асан из йоги. Впечатляет?



Фото из инстаграма Доротеи Вирер

А это словачка Паулина Фиалкова и ее выходные в Любляне. «Один из моих любимых городов», — призналась биатлонистка.



Фото из инстаграма Паулины Фиалковой

Так выглядит норвежское лето в представлении Ингрид Ландмарк Тандреволд. Жаришка даже в Скандинавии!



Фото из инстаграма Ингрид Ландмарк Тандреволд

Срочно посмотрите, какие виды радуют глаз россиянки Марии Шараповой.



Фото из инстаграма Марии Шараповой

Если вам совсем неинтересен спорт, все равно советуем подписаться на ее аккаунт . Там минимум бессмысленных селфи, зато полно живописных пейзажей и фотографий не самых распиаренных туристических локаций.



Фото из инстаграма Марии Шараповой

И еще немного полезных профилей. Каратистка и по совместительству супруга капитана сборной Польши по футболу Роберта Левандовского Анна — просим любить и жаловать.



Фото из инстаграма Анны Левандовски

Ее аккаунт — находка для «зожниц» и любителей интенсивных тренировок (некоторые сессии девушка устраивает в прямом эфире в компании звездного мужа — эту мощь надо видеть!).