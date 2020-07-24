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Бойфренд красавицы Саснович и жара от Арины Соболенко. Много красоты из Instagram спортсменок
Источник материала: Tut.by
Несмотря на пандемию и ограничения на перемещение, спортсменки из разных стран, кажется, вполне довольны своим летом. SPORT.TUT.BY посмотрел, где и с кем отдыхают примы из разных видов спорта.
Арина Соболенко радуется завершению очередного тренировочного периода и наслаждается солнечным Минском.
А Мелитина Станюта иронично характеризует пляжный сезон по-белорусски: «Из купальника в свитер и обратно».
У Александра Саснович свои «покатушки».
А еще, кажется, счастливая лавстори. Таким снимком белоруска поздравила с днем рождения молодого человека, сопроводив фото эмодзи поцелуя. Подписчики тут же атаковали Александру расспросами — брат это или ее бойфренд.
Саснович тактично промолчала, хотя самые внимательные успели заметить, что снимок с этим же парнем минчанка выкладывала и в День всех влюбленных.
А вот и Виктория Азаренко во всеоружии! Невероятно хороша, правда?
Итальянка Доротея Вирер тем временем выбралась покататься на сапборде в компании мужа. Доро успела не только погрести, но и продемонстрировать парочку асан из йоги. Впечатляет?
А это словачка Паулина Фиалкова и ее выходные в Любляне. «Один из моих любимых городов», — призналась биатлонистка.
Так выглядит норвежское лето в представлении Ингрид Ландмарк Тандреволд. Жаришка даже в Скандинавии!
Срочно посмотрите, какие виды радуют глаз россиянки Марии Шараповой.
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И еще немного полезных профилей. Каратистка и по совместительству супруга капитана сборной Польши по футболу Роберта Левандовского Анна — просим любить и жаловать.
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SPORT.TUT.BY посмотрел, где и с кем отдыхают примы из разных видов спорта.
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