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В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской

24.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первый в Бресте предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пройдет в Бресте в субботу, 25 июля, у сцены в парке Воинов-интернационалистов.

В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской

Начало мероприятия – в 17.00

В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской

фото - иллюстрация

По информации СМИ, сама Светлана не будет присутствовать. Возможно что-то изменится, но пока у неё нет планов приехать в наш город. Будут выступать активисты и доверенные лица кандидата в президенты.

В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской

В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской

В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской
В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской

В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской
 
Теги: Брест
 
 
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  Первый в Бресте предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пройдет в Бресте в субботу, 25 июля, у сцены в парке...
 
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