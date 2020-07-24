В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый в Бресте предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пройдет в Бресте в субботу, 25 июля, у сцены в парке Воинов-интернационалистов.





Начало мероприятия – в 17.00





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По информации СМИ, сама Светлана не будет присутствовать. Возможно что-то изменится, но пока у неё нет планов приехать в наш город. Будут выступать активисты и доверенные лица кандидата в президенты.