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В Бресте 25 июля пройдет пикет в поддержку Светланы Тихановской
24.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первый в Бресте предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пройдет в Бресте в субботу, 25 июля, у сцены в парке Воинов-интернационалистов.
Начало мероприятия – в 17.00
фото - иллюстрация
По информации СМИ, сама Светлана не будет присутствовать. Возможно что-то изменится, но пока у неё нет планов приехать в наш город. Будут выступать активисты и доверенные лица кандидата в президенты.
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