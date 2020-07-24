|
ГосТВ издевательски ответил на жалобу штаба Бабарико в адрес одиозных текстов президентской газеты
Источник материала: KYKY>
Сегодня
Если нужны подробности, переходите по
На действия штаба экс-банкира отреагировало БТ. Вот какое сообщение телеканал
«Объединенному штабу одной из кандидатов чем-то не понравились публикации обозревателя СБ Андрея Муковозчика. Они на него заявление подали в правоохранительные органы на предмет нарушения действующего законодательства.
Как оказалось, Андрей Муковозчик очень часто пишет то, что до глубины души трогает представителей оппозиционного лагеря. Им почему-то от его печатного слова хочется блевать, белеть кулаками, краснеть лицом и ругаться. И тут включаются двойные стандарты: если до этого свои словоблудия и последовавшие на них правовые реакции они называют «нарушениями демократических прав и свободы слова», то вот на тексты экс-квнщика почему-то бегут жаловаться в СК и прокуратуру».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что штаб Виктора Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление в СК, Генпрокуратуру, ЦИК и Мининформ на тексты пропагандиста...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)