ГосТВ издевательски ответил на жалобу штаба Бабарико в адрес одиозных текстов президентской газеты

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно , что штаб Виктора Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление в СК, Генпрокуратуру, ЦИК и Мининформ на тексты пропагандиста президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика. Штаб считает, его одиозные материалы разжигают социальную и политическую рознь. Колесникова просит проверить колонки Муковозчика на предмет нарушения в том числе уголовного законодательства.

Если нужны подробности, переходите по ссылке – здесь мы рассказывали о двух свежих материалах Андрея Муковозчика, в которых он, кроме прочего, советует сторонникам перемен готовиться к смертям среди их близких.

На действия штаба экс-банкира отреагировало БТ. Вот какое сообщение телеканал запостил в своем Telegram:

«Объединенному штабу одной из кандидатов чем-то не понравились публикации обозревателя СБ Андрея Муковозчика. Они на него заявление подали в правоохранительные органы на предмет нарушения действующего законодательства.

Как оказалось, Андрей Муковозчик очень часто пишет то, что до глубины души трогает представителей оппозиционного лагеря. Им почему-то от его печатного слова хочется блевать, белеть кулаками, краснеть лицом и ругаться. И тут включаются двойные стандарты: если до этого свои словоблудия и последовавшие на них правовые реакции они называют «нарушениями демократических прав и свободы слова», то вот на тексты экс-квнщика почему-то бегут жаловаться в СК и прокуратуру».