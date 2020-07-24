ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ГосТВ издевательски ответил на жалобу штаба Бабарико в адрес одиозных текстов президентской газеты

24.07.2020 17:10 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня стало известно, что штаб Виктора Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление в СК, Генпрокуратуру, ЦИК и Мининформ на тексты пропагандиста президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика. Штаб считает, его одиозные материалы разжигают социальную и политическую рознь. Колесникова просит проверить колонки Муковозчика на предмет нарушения в том числе уголовного законодательства.

Если нужны подробности, переходите по ссылке – здесь мы рассказывали о двух свежих материалах Андрея Муковозчика, в которых он, кроме прочего, советует сторонникам перемен готовиться к смертям среди их близких.

На действия штаба экс-банкира отреагировало БТ. Вот какое сообщение телеканал запостил в своем Telegram:

«Объединенному штабу одной из кандидатов чем-то не понравились публикации обозревателя СБ Андрея Муковозчика. Они на него заявление подали в правоохранительные органы на предмет нарушения действующего законодательства.

Как оказалось, Андрей Муковозчик очень часто пишет то, что до глубины души трогает представителей оппозиционного лагеря. Им почему-то от его печатного слова хочется блевать, белеть кулаками, краснеть лицом и ругаться. И тут включаются двойные стандарты: если до этого свои словоблудия и последовавшие на них правовые реакции они называют «нарушениями демократических прав и свободы слова», то вот на тексты экс-квнщика почему-то бегут жаловаться в СК и прокуратуру».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что штаб Виктора Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление в СК, Генпрокуратуру, ЦИК и Мининформ на тексты пропагандиста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра соревнования по пляжному волейболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика