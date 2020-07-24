|
Средняя зарплата в июне выросла на 21 рубль. Сколько сейчас зарабатывают в стране
24.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным Белстата, средняя зарплата в июне составила 1 248,9 рубля. Это на 21 рубль больше, чем в мае. Однако следует иметь в виду, что это сумма «грязными», до уплаты налогов и страховых взносов.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя зарплата в июне после всех обязательных платежей составила 1074 рубля.
На встрече с экономическим блоком 23 июля
Два раза в год Белстат подсчитывает еще и медианную зарплату — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В мае медианная зарплата в стране составила 893,9 рубля. Это на 334 рубля меньше средней зарплаты в том же месяце (она составляла 1 227,9 рубля).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Белстата, средняя зарплата в июне составила 1 248,9 рубля. Это на 21 рубль больше, чем в мае. Однако следует иметь в виду, что это сумма «грязными», до уплаты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)