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Средняя зарплата в июне выросла на 21 рубль. Сколько сейчас зарабатывают в стране

24.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным Белстата, средняя зарплата в июне составила 1 248,9 рубля. Это на 21 рубль больше, чем в мае. Однако следует иметь в виду, что это сумма «грязными», до уплаты налогов и страховых взносов.

Средняя зарплата в июне выросла на 21 рубль. Сколько сейчас зарабатывают в стране

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя зарплата в июне после всех обязательных платежей составила 1074 рубля.

На встрече с экономическим блоком 23 июля правительства Александр Лукашенко заявил, что по средней зарплате в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Речь идет о средней зарплате в 1000 рублей. В мае в большинстве регионов и в Минске средняя зарплата превысила эту планку, только в Могилевской области не хватило 7 рублей до 1000. При этом рост реальных зарплат по-прежнему опережает рост производительности труда. К примеру, в январе-апреле реальные зарплаты выросли на 7,8% к аналогичном периоду 2019-го, а производительность труда — упала на 1,8% (более оперативные данные по производительности труда пока не обнародовали). В этой ситуации власти приняли решение отменить до конца этого года для госпредприятий требование повышать зарплату только при условии опережающего роста производительности труда. При этом, если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно, что и происходило в Беларуси в последние два года, пояснял ранее экономист Леонид Злотников.

Два раза в год Белстат подсчитывает еще и медианную зарплату — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В мае медианная зарплата в стране составила 893,9 рубля. Это на 334 рубля меньше средней зарплаты в том же месяце (она составляла 1 227,9 рубля).

 
Теги: Минск
 
 
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  По данным Белстата, средняя зарплата в июне составила 1 248,9 рубля. Это на 21 рубль больше, чем в мае. Однако следует иметь в виду, что это сумма «грязными», до уплаты...
 
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