Класковский: Кремлю выгодно, чтобы Лукашенко вышел из кампании максимально ослабленным

Какой сигнал шлет Москва Минску, критикуя Запад за «вмешательство» в белорусские выборы"





Салідарнасці » эксперт. — В данном случае Москва убивает двух зайцев. Да, формально это заступничество за Беларусь. Но это и часть антизападного курса самого российского руководства, который сформировался после аннексии Крыма, — поясняет в экспресс-комментарии «» эксперт.





Российский МИД всюду вставляет свои пять копеек, если видит, что Запад проявляет приверженность демократическим ценностям и правам человека.





— Недавняя переделка Конституции в частности зафиксировала приоритет российского права над международным. Это также показательный момент, — подчеркивает собеседник «Салідарнасці».





Таким образом Москва очерчивает стратегическую линию обороны от западных влияний.





— Является ли поддержкой Минску заявление российского МИДа? Да, это в какой-то степени знак. Но пока что это слабенький сигнал, — говорит Класковский.





Эксперт напоминает о событиях 2010-го, когда многим оппонентам главы государства казалось, что в тот раз Россия оставит своего многолетнего союзника без поддержки. На это намекал и разоблачительный сериал «Крестный батька», и сложности в энергетической сфере.





В итоге же Александр Лукашенко едва не за неделю до выборов триумфально слетал в Москву, где и поддержкой заручился, и выбил очередные преференции, в который раз доказав свою способность договариваться с Кремлем.





— На этих выборах Путин пока держит Лукашенко на дистанции. Хотя и приглашал его сперва на парад в Москву, а затем на открытие мемориала во Ржеве. Но каких-то переговоров, которые белорусская пропаганда могла бы выдать, как убедительное свидетельство российской поддержки и, тем более, серьезных экономических договоренностей нет, — констатирует политический обозреватель.





Да, по мелочам российское руководство идет на уступки, но куда более важные вещи она пока держит на крючке в качестве приманки. До сих пор не решен вопрос компенсации российского налогового маневра в нефтяной отрасли. Как и вопрос цены на газ, начиная с 2021 года.





— И здесь Москва выжидает. Ей выгодно, чтобы Лукашенко вышел из кампании максимально ослабленным. Чтобы он наломал побольше дров, поссорился с Западом, подорвал свою легитимность внутри страны.





В таком состоянии, с точки зрения Москвы, Лукашенко будет максимально созревшим для продолжения подписания дорожных карт углубленной интеграции.





Эксперт не исключает, что сейчас официальный Минск пытается навести мосты с российским руководством, чтобы еще до выборов организовать встречу. Состоится ли она до 9 августа, уверенности нет, отмечает Александр Класковский:





— Путину выгодно подержать сейчас Лукашенко в подвешенном состоянии.









Но в том, что Россия поддержит бессменного руководителя Беларуси, эксперт не сомневается. Москве неуступчивый и капризный, но при этом изученный до мелочей Лукашенко все еще представляется наиболее оптимальным вариантом.