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В Ганцевичах появилась еще одна зона семейного отдыха

24.07.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Новая конструкция появилась на пересечении улиц Октябрьская и Проскурова в г. Ганцевичи. Рядом с «пожарным» фонарем, установленным в прошлом году в канун Дня пожарной службы, красуется скамья с ручным пожарным насосом, состоявшим на вооружении Ганцевичской городской пожарной команды до 1940-х годов.

В Ганцевичах появилась еще одна зона семейного отдыха
В Ганцевичах появилась еще одна зона семейного отдыха
В Ганцевичах появилась еще одна зона семейного отдыха
В Ганцевичах появилась еще одна зона семейного отдыха

Вдохновитель идеи – ветеран органов и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Игорь Тевризов. Воплотить задумку в жизнь ему помогли коллеги.

– Мы дали неплохой старт созданию аллеи профессионального единства, места для семейного отдыха ганцевчан, – отметил начальник Ганцевичского РОЧС Андрей Лобко. – Надеемся, что в интересной инициативе нас поддержат.

Дарья ЗАНЬКО.

Фото Аллы ПЕТЛИЦКОЙ.


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Новая конструкция появилась на пересечении улиц Октябрьская и Проскурова в г. Ганцевичи. Рядом с «пожарным» фонарем, установленным в прошлом году
 
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