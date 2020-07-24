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В ФК «Динамо-Киев» новый главный тренер – румынский специалист Мирча Луческу
Источник материала: ОНТ
Румынский специалист Мирча Луческу – новый главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев). Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на сезон.
Он известен по работе с донецким «Шахтёром». Под его руководством клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины, а в 2009 году победил в Кубке УЕФА. Луческу также работал «Зените» из Санкт-Петербурга. До прихода в киевское «Динамо» он возглавлял сборную Турции.
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Румынский специалист Мирча Луческу – новый главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев). Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на сезон....
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