На улице Рогачевской водитель Peugeot не пропустил мотоцикл - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы в аварии, которая произошла днем 24 июля в Минске, сообщили в ГАИ.





По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot при выезде с парковки, расположенной по улице Рогачевской, не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.