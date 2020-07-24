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На улице Рогачевской водитель Peugeot не пропустил мотоцикл - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы в аварии, которая произошла днем 24 июля в Минске,
По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot при выезде с парковки, расположенной по улице Рогачевской, не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла днем 24 июля на улице Рогачевской.
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