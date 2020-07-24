Профилактическая акция ГАИ направлена на предупреждение происшествий вблизи железнодорожных переездов

Источник материала: Полесская правда



На территории Брестской области с 23 по 26 июля сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия вблизи железнодорожных переездов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

«Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом – серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся человеческими жертвами», – отметили в ОГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями 16-й главы Правил дорожного движения Республики Беларусь водители могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу железнодорожному транспортному средству. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспортного средства и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.

Запрещается также выезжать на железнодорожный переезд:

если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на железнодорожном переезде;

если к железнодорожному переезду в пределах видимости приближается железнодорожное транспортное средство;

объезжать с выездом на встречную полосу движения стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства; самовольно открывать шлагбаум;

провозить через железнодорожный переезд сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы в положении, при котором они при транспортировке могут стать препятствием для дорожного движения, повредить покрытие дороги, железнодорожный путь, оборудование железнодорожного переезда, технические средства организации дорожного движения.

В случае, когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться у дорожного знака «Движение без остановки запрещено» или «Стоп-линия», при их отсутствии — перед светофором, при отсутствии светофора — не ближе 5 метров от шлагбаума, при отсутствии шлагбаума — у дорожного знака «Однопутная железная дорога» или «Многопутная железная дорога», при отсутствии технических средств организации дорожного движения — не ближе 10 метров до ближайшего рельса.

При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда.

За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до четырех базовых величин (ст.18.15 КоАП Республики Беларусь).