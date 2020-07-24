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Профилактическая акция ГАИ направлена на предупреждение происшествий вблизи железнодорожных переездов
24.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом – серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся человеческими жертвами», – отметили в ОГАИ.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями 16-й главы Правил дорожного движения Республики Беларусь водители могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу железнодорожному транспортному средству. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспортного средства и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.
Запрещается также выезжать на железнодорожный переезд:
В случае, когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться у дорожного знака «Движение без остановки запрещено» или «Стоп-линия», при их отсутствии — перед светофором, при отсутствии светофора — не ближе 5 метров от шлагбаума, при отсутствии шлагбаума — у дорожного знака «Однопутная железная дорога» или «Многопутная железная дорога», при отсутствии технических средств организации дорожного движения — не ближе 10 метров до ближайшего рельса.
При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда.
За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до четырех базовых величин (ст.18.15 КоАП Республики Беларусь).
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