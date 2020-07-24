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Александр Лукашенко о ситуации в США: если рухнет эта империя, миру будет несладко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля совершает рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах воинского соединения. Затем Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды военнослужащих.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть.
Примером тому являются США. То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля совершает рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального...
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