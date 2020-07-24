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Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение
24.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По информации Генпрокураторы, экс-председатель правления Белгазпргомбанка получил 28 миллионов рублей в виде «незаконных вознаграждений».
Как говорится в сообщении, собранные доказательства, а это «показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации», полученные от иностранных правоохранительных органов, «дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения».
В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение.
В частности, действия Бабарико В.Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы.
Ранее Виктору Бабрико инкриминировали три статьи: дача взятки, уклонение от уплаты сумм налогов и легализация средств, полученных преступным путем.
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По информации Генпрокураторы, экс-председатель правления Белгазпргомбанка получил 28 миллионов рублей в виде «незаконных вознаграждений».
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