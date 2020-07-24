Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение

Источник материала: Ежедневник

По информации Генпрокураторы, экс-председатель правления Белгазпргомбанка получил 28 миллионов рублей в виде «незаконных вознаграждений».

Как говорится в сообщении, собранные доказательства, а это «показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации», полученные от иностранных правоохранительных органов, «дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения».

В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение.

В частности, действия Бабарико В.Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы.

Ранее Виктору Бабрико инкриминировали три статьи: дача взятки, уклонение от уплаты сумм налогов и легализация средств, полученных преступным путем.