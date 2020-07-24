В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка на самокате

Источник материала: ОНТ

Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка на самокате" class="one-news__figure-img">

Водитель автомобиля Peugeot в Минске сбил ребенка при повороте налево с улицы Ольшевского на улицу Кальварийскую. Об этом сообщает Telegram-канал Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что все произошло в четверг в районе восьми вечера. Водитель 1947 года рождения совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переезжал дорогу на электросамокате на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

После происшествия ребенка доставили в больницу.

ГАИ еще раз напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу, на которую он поворачивает.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и предусмотрительны! Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов! Берегите здоровье и жизни детей!», - напомнили в ведомстве.

Фото: ГАИ

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