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В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка на самокате
Источник материала: ОНТМинске автомобиль сбил 10-летнего ребенка на самокате" class="one-news__figure-img">
Водитель автомобиля Peugeot в Минске сбил ребенка при повороте налево с улицы Ольшевского на улицу Кальварийскую. Об этом
Сообщается, что все произошло в четверг в районе восьми вечера. Водитель 1947 года рождения совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переезжал дорогу на электросамокате на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.
После происшествия ребенка доставили в больницу.
ГАИ еще раз напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу, на которую он поворачивает.
Фото: ГАИ
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Водитель автомобиля Peugeot в Минске сбил ребенка при повороте налево с улицы Ольшевского на улицу Кальварийскую. Об этом сообщает Telegram-канал Управление ГАИ ГУВД...
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