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Чемпионат Беларуси по хоккею на траве: «Минск» и гродненский «Ритм» сражаются за золото

24.07.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве: «Минск» и гродненский «Ритм» сражаются за золото

Финальная серия в чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. За золото сражаются «Минск» и гродненский «Ритм».

В первом поединке в столице сильнее были хозяйки со счётом 3:2. «Минск» дважды выходил вперед, и дважды соперник сравнивал счет. Победу чемпиону страны принесла Виктория Сидорова, которая за семь минут до конца встречи оформила дубль. 

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Теги: Минск
 
 
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Финальная серия в чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. За золото сражаются «Минск» и гродненский «Ритм». В первом поединке в столице...
 
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