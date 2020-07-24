Чемпионат Беларуси по хоккею на траве: «Минск» и гродненский «Ритм» сражаются за золото

Источник материала: ОНТ

Финальная серия в чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. За золото сражаются «Минск» и гродненский «Ритм».

В первом поединке в столице сильнее были хозяйки со счётом 3:2. «Минск» дважды выходил вперед, и дважды соперник сравнивал счет. Победу чемпиону страны принесла Виктория Сидорова, которая за семь минут до конца встречи оформила дубль.

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