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Пара из Минска занималась организацией незаконной миграции в Беларуси

24.07.2020 17:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пара из Минска занималась организацией незаконной миграции в Беларуси

Двое минчан оказались причастны к организации незаконной миграции. Подозреваемые — 33-летняя белоруска и 38-летний азербайджанец. Об этом сообщили в МВД.

«Для преступной деятельности они использовали собственную фирму. Роль женщины заключалась в незаконном оформлении документов на получение спецразрешения для формального трудоустройства иностранцев с последующим получением ими разрешения на временное пребывание в Беларуси. Подельник занимался поиском клиентов», - рассказали в ГУБОПиК МВД.

Работали иностранные гости на рынках и в заведениях общепита. Отмечается, что они могли заниматься и незаконной деятельностью. Спецразрешения помогали им избегать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранцев.

«Предполагается, что за миграционные услуги подозреваемые получали от каждого клиента вознаграждение в размере от 200 до 400 долларов. Пока оперативники установили десять фактов преступной деятельности, которая велась с 2017 года. Во всех махинациях фигурируют граждане Азербайджана и Грузии», - проинформировали в ГУБОПиК.

Их действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Расследование продолжается.



Фото: МВД

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Двое минчан оказались причастны к организации незаконной миграции. Подозреваемые — 33-летняя белоруска и 38-летний азербайджанец. Об этом сообщили в МВД. «Для...
 
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