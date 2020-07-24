Пара из Минска занималась организацией незаконной миграции в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Двое минчан оказались причастны к организации незаконной миграции. Подозреваемые — 33-летняя белоруска и 38-летний азербайджанец. Об этом сообщили в МВД.

«Для преступной деятельности они использовали собственную фирму. Роль женщины заключалась в незаконном оформлении документов на получение спецразрешения для формального трудоустройства иностранцев с последующим получением ими разрешения на временное пребывание в Беларуси. Подельник занимался поиском клиентов», - рассказали в ГУБОПиК МВД.

Работали иностранные гости на рынках и в заведениях общепита. Отмечается, что они могли заниматься и незаконной деятельностью. Спецразрешения помогали им избегать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранцев.

«Предполагается, что за миграционные услуги подозреваемые получали от каждого клиента вознаграждение в размере от 200 до 400 долларов. Пока оперативники установили десять фактов преступной деятельности, которая велась с 2017 года. Во всех махинациях фигурируют граждане Азербайджана и Грузии», - проинформировали в ГУБОПиК.

Их действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Расследование продолжается.









Фото: МВД

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