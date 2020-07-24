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Пара из Минска занималась организацией незаконной миграции в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Двое минчан оказались причастны к организации незаконной миграции. Подозреваемые — 33-летняя белоруска и 38-летний азербайджанец. Об этом
Работали иностранные гости на рынках и в заведениях общепита. Отмечается, что они могли заниматься и незаконной деятельностью. Спецразрешения помогали им избегать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранцев.
Их действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Расследование продолжается.
Фото: МВД
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Двое минчан оказались причастны к организации незаконной миграции. Подозреваемые — 33-летняя белоруска и 38-летний азербайджанец. Об этом сообщили в МВД. «Для...
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