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В Столине мужчина обнаружил тело отца. Подозреваемой признана жена убитого

24.07.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Столине мужчина обнаружил тело отца с признаками насильственной смерти.  

По информации Следственного комитета, устанавливаются обстоятельства преступления.  

Происшествие случилось 23 июля. Мужчина обнаружил тело 59-летнего отца в его доме и сообщил об этом правоохранителям. На теле было колото-резаное ранение.  

В Столине мужчина обнаружил тело отца. Подозреваемой признана жена убитого
Фото: СК  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Подозреваемой признана 56-летняя супруга погибшего. Женщину задержали. Проводятся следственные действия. Устанавливается мотив совершения преступления.     

В Слуцком районе 39-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя (здесь подробнее).  

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Новости Беларуси. В Столине мужчина обнаружил тело отца с признаками насильственной смерти.   По информации Следственного комитета, устанавливаются...
 
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