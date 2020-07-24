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В Столине мужчина обнаружил тело отца. Подозреваемой признана жена убитого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столине мужчина обнаружил тело отца с признаками насильственной смерти.
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Происшествие случилось 23 июля. Мужчина обнаружил тело 59-летнего отца в его доме и сообщил об этом правоохранителям. На теле было колото-резаное ранение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемой признана 56-летняя супруга погибшего. Женщину задержали. Проводятся следственные действия. Устанавливается мотив совершения преступления.
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Новости Беларуси. В Столине мужчина обнаружил тело отца с признаками насильственной смерти. По информации Следственного комитета, устанавливаются...
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