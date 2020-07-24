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Наблюдатели от СНГ приступили к работе на выборах президента Беларуси

24.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах президента Беларуси, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Исполкома Содружества.

«В пятницу, 24 июля, состоялась встреча руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси Виктора Гуминского с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной, в ходе которой обсуждены вопросы подготовки к выборам и организации деятельности миссии», – отмечается в сообщении исполкома.

Гуминский констатировал, что из-за пандемии COVID-19 в этом году миссия приступила к работе позже обычного и не имела возможности наблюдать за формированием избирательных комиссий, выдвижением и регистрацией кандидатов. «Однако этапы предвыборной агитации, досрочного голосования и голосования в день выборов будут охвачены наблюдением», – отметил он.

Основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за два-три дня до выборов. Наблюдение будет вестись во всех регионах республики. Члены миссии будут присутствовать при открытии избирательных участков, смотреть за процессом голосования и процедурой подведения итогов выборов «с соблюдением всех норм санитарной безопасности».

В состав миссии войдут представители государств – участников СНГ, Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Гуминский подчеркнул, что деятельность наблюдателей от СНГ «строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства».
Свои выводы и оценки миссия наблюдателей изложит на пресс-конференции 10 августа 2020 года.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Досрочно проголосовать можно будет с четвертого по восьмое число. Итоги подведут не позднее 19 августа.



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Миссия СНГ начала работу со встречи с главой ЦИК республики Лидией Ермошиной. Были обсуждены вопросы подготовки к выборам.
 
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