Наблюдатели от СНГ приступили к работе на выборах президента Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах президента Беларуси, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Исполкома Содружества.



«В пятницу, 24 июля, состоялась встреча руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси Виктора Гуминского с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной, в ходе которой обсуждены вопросы подготовки к выборам и организации деятельности миссии», – отмечается в сообщении исполкома.



Гуминский констатировал, что из-за пандемии COVID-19 в этом году миссия приступила к работе позже обычного и не имела возможности наблюдать за формированием избирательных комиссий, выдвижением и регистрацией кандидатов. «Однако этапы предвыборной агитации, досрочного голосования и голосования в день выборов будут охвачены наблюдением», – отметил он.

Основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за два-три дня до выборов. Наблюдение будет вестись во всех регионах республики. Члены миссии будут присутствовать при открытии избирательных участков, смотреть за процессом голосования и процедурой подведения итогов выборов «с соблюдением всех норм санитарной безопасности».

В состав миссии войдут представители государств – участников СНГ, Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Гуминский подчеркнул, что деятельность наблюдателей от СНГ «строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства».

Свои выводы и оценки миссия наблюдателей изложит на пресс-конференции 10 августа 2020 года.