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Наблюдатели от СНГ приступили к работе на выборах президента Беларуси
24.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах президента Беларуси, сообщает
Основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за два-три дня до выборов. Наблюдение будет вестись во всех регионах республики. Члены миссии будут присутствовать при открытии избирательных участков, смотреть за процессом голосования и процедурой подведения итогов выборов «с соблюдением всех норм санитарной безопасности».
В состав миссии войдут представители государств – участников СНГ, Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Гуминский подчеркнул, что деятельность наблюдателей от СНГ «строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства».
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Миссия СНГ начала работу со встречи с главой ЦИК республики Лидией Ермошиной. Были обсуждены вопросы подготовки к выборам.
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