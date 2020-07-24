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"Вряд ли кто-то ожидал, что страна так стремительно будет превращаться в Северную Корею"

24.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель гомельских "Сильных новостей", аналитик Петр Кузнецов прокомментировал очередную "блестящую" инициативу главы Центризбиркома



"Очередная блестящая инициатива Ермошиной - очередной плевок на Конституцию страны.

Лидия Михайловна предложила сделать участие в президентских выборах платным. Чтобы "исключить участие случайных людей". То есть, если идея станет реальностью, то за право баллотироваться надо будет заплатить.

А как быть с всеобщим, равным избирательным правом? Правом избирать и быть избранным? В этом праве все равны - и бизнесмены, и бомжи. 

Исключать участие "случайных" людей призваны супер-заградительные процедуры регистрации, чего стоит только требование собрать 100 000 подписей, что невозможно сделать, не имея достаточной группы поддержки. Наличие такой группы - уже признак "неслучайности".

В последнее время белорусская власть просто фонтанирует идеями за гранью здравого смысла. Вряд ли кто-то ожидал, я - точно нет, что страна так стремительно будет превращаться в Северную Корею.

Нам это урок: все эти годы мы жили в государстве, которое можно назвать "заготовкой" режима со всеми признаками тоталитаризма. Все готовилось к этому и было в итоге приготовлено, вся система. Для того, чтобы скатиться в пропасть достаточно лишь воли и желания пары человек.


Или не достаточно?

Лукашенко называет выборы "экзаменом", для системы, естественно. Он это повторяет от выборной кампании к выборной. Но этот сезон - это экзамен уже не для него, это экзамен уже для всего общества.

Для каждого из нас", - написал Кузнецов в своем фейсбуке
 
Теги: Новости
 
 
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Основатель гомельских "Сильных новостей", аналитик Петр Кузнецов прокомментировал очередную "блестящую" инициативу главы Центризбиркома
 
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