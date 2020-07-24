ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В чемпионате Беларуси по футболу стартовали поединки 19-го тура

24.07.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу стартовали поединки 19-го тура

В чемпионате Беларуси по футболу – два стартовых поединка 19-го тура. В Бресте – противостояние «Руха» и «Славии». 

Хозяева находятся на девятом месте в турнирной таблице, у гостей на три очка меньше и они на две позиции ниже. Встреча проходит в эти минуты. В 20:00 стартует поединок между Витебском и Слуцком. Хозяева в турнирной таблице – на седьмом месте, а гости находятся на 12-й позиции. Лидеры чемпионата – «Шахтёр» и БАТЭ свои поединки проведут в воскресенье. Солигорский клуб ждет в гости «Смолевичи», а борисовчане сразятся с «Минском».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по футболу – два стартовых поединка 19-го тура. В Бресте – противостояние «Руха» и «Славии».  Хозяева находятся на девятом месте в турнирной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наводнения в Бангладеш: полтора миллиона жителей лишились домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика