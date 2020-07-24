В чемпионате Беларуси по футболу стартовали поединки 19-го тура

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу – два стартовых поединка 19-го тура. В Бресте – противостояние «Руха» и «Славии».

Хозяева находятся на девятом месте в турнирной таблице, у гостей на три очка меньше и они на две позиции ниже. Встреча проходит в эти минуты. В 20:00 стартует поединок между Витебском и Слуцком. Хозяева в турнирной таблице – на седьмом месте, а гости находятся на 12-й позиции. Лидеры чемпионата – «Шахтёр» и БАТЭ свои поединки проведут в воскресенье. Солигорский клуб ждет в гости «Смолевичи», а борисовчане сразятся с «Минском».

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