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Представительство ЕС в ОБСЕ пытается достучаться до власти в Беларуси

24.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представительство ЕС в ОБСЕ распространило заявление, посвященное ситуации в нашей стране накануне президентских выборов.



Автозак и омоновцы в Минске / Из архива Еврорадио

Представительство ЕС в ОБСЕ распространило заявление, посвященное ситуации в нашей стране накануне президентских выборов. В нем подчеркивается, что от Беларуси ждут свободных и справедливых выборов, беспрепятственной аккредитации наблюдателей, а также допуска независимых и иностранных журналистов. Выражается озабоченность сообщениями о том, что белорусские силовики применяют силу к журналистам и блогерам, задерживают их и судят. Упоминается недавнее заявление более 200 белорусских журналистов, в котором они поднимали эту проблему.

"Такие действия со стороны белорусских силовых органов неприемлемы, — отмечается в заявлении. — ...журналисты играют ключевую роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, и белорусские власти должны обеспечить им возможность выполнять свою работу".

ЕС призывает официальный Минск немедленно освободить всех, кто был задержан по политическим мотивам.

МИД России считает, что Евросоюз вмешивается во внутренние дела нашей страны накануне президентских выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Представительство ЕС в ОБСЕ распространило заявление, посвященное ситуации в нашей стране накануне президентских выборов.
 
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