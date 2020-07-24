В Могилеве за взятки судят бывшего первого замглавы Бобруйска Олега Ковеля. И не только его

ресурс 6tv.by. На скамье подсудимых — бывший первый зампредседателя Бобруйского горисполкома Олег Ковель и бывший гендиректор Бобруйского жилкомхоза Петр Ярош, которых обвиняют в получении взяток. А также директор ОДО «Бобруйскстройстиль» Дмитрий Петровский, которого гособвинение считает взяткодателем. Об этом сообщает6tv.by. На скамье подсудимых — бывший первый зампредседателя Бобруйского горисполкомаи бывший гендиректор Бобруйского жилкомхоза, которых обвиняют в получении взяток. А также директор ОДО «Бобруйскстройстиль», которого гособвинение считает взяткодателем.

По данным следствия, «Бобруйскстройстиль» получал в 2018 году субподряды на ведение работ на объектах ЖКХ. Чтобы получить эти заказы, директор предприятия Дмитрий Петровский давал взятки тогда первому зампреду горисполкома Олегу Ковелю и гендиректору Бобруйского жилкомхоза Петру Ярошу. По некоторым данным, в деле упоминается около 30 эпизодов преступной деятельности.





Ковелю и Ярошу инкриминирована ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки», санкция по которой не предусматривает никакого иного наказания, кроме лишения свободы на срок заключения от 5 до 15 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Несмотря на это, никто из подсудимых, в том числе и Петровский, который обвиняется по ч. 1 ст. 431 УК «Дача взятки», не находится под стражей. Все обвиняемые находятся под домашним арестом.









Процесс ведет судья Наталья Крашкина. Показания в суде уже дали некоторые свидетели — чиновники Бобруйского горисполкома. Замначальника финансового управления Светлана Борозна, рассказывая о расходных статьях городского бюджета, среди прочего утверждала, что Ковель не давал ей указания переносить деньги с одной статьи расходов на другую.





Начальник управления ЖКХ Бобруйского горисполкома Светлана Жукова говорила, что не знала ни о каких нелегальных работах на объектах ЖКХ, хотя в материалах дела содержится расшифровка одного ее телефонного разговора, в котором как раз упоминаются такие работы.





О конкурсах на получение господрядов на объектах ЖКХ рассказывала замдиректора КУП ЖРЭУ Первомайского района Бобруйска Татьяна Солонович. Она также сообщила, что жаловалась Ярошу на Петровского, который не предоставлял на переговоры все необходимые документы по субподрядам. При этом Ярош по своей должности не имел никакого отношения к субподрядам, передаваемым КУП ЖРЭУ «Бобруйскстройстилю». Почему она общалась по данным вопросам с Ярошем, Солонович пояснить не смогла.





Начальница бобруйского отдела главного управления Минфина по Могилевской области Татьяна Зайко говорила о платежах за капремонт и механизме прохождения такой оплаты. На вопрос гособвинителя, обращался ли Ковель или Ярош к ней с просьбами об ускорении оплаты за выполненные подрядчиками работы, Зайко уверенно заявила: «Нет». Такой ответ финансистки не вызвал дальнейших вопросов прокурора.





А вот к главе городского финуправления Галине Ярош вопросы о подобных просьбах появились. Чиновница — однофамилица обвиняемого. Она говорила, что не помнит, требовал ли Ковель поскорее оплатить «Бобруйскстройстилю» выполненные работы по капремонту объектов ЖКХ, но вообще, по ее словам, просьбы об оплате за капремонт были. И оплата, естественно, шла в зависимости от возможностей бюджета.





При этом, по материалам предварительного следствия, Галина Ярош рассказывала, что и Олег Ковель, и Петр Ярош просили ее оплатить работы «Бобруйскстройстлилю». «Не выполнить просьбу Ковеля я не могла», — говорила свидетельница, ссылаясь на служебную субординацию. При этом она подчеркивала, что просьбы оплатить работы поступали не только по сфере ЖКХ, но и другим отраслям, и это является рабочим моментом.





На это настойчиво обращала внимание суда и адвокат Ковеля. В свою очередь судья, согласившись с рабочим моментом в деятельности допрашиваемой, указала, что если бы не было предполагаемой второй стороны таких просьб, то есть Ковеля и Яроша не обвиняли бы во взятках, то они бы сейчас не сидели на скамье подсудимых.





Подсудимые и их адвокаты отказываются комментировать инкриминируемые статьи Уголовного кодекса.