ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хозяйка агроусадьбы из Брестской области рассказала о налогах, молодых семьях и безвизе

24.07.2020 18:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как помог безвиз и что еще делает государство для агротуризма в Беларуси рассказала хозяйка агроусадьбы в Каменецком районе Наталья Прокопук.

Хозяйка агроусадьбы из Брестской области рассказала о налогах, молодых семьях и безвизе

Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы «Валерия», Каменецкий район:  
Конечно, для развития агротуризма в Беларуси создано немало условий. Прежде всего это маленький налог, который мы платим раз в году – одну базовую величину. Во-вторых, нет таких огромных проверок, которые постоянно приезжают и тебя контролируют. В принципе, ты можешь готовить, оказывать услуги по питанию туристам и продавать – из того, что ты выращиваешь. Это тоже дополнительный заработок, который не облагается дополнительно налогом. Это большой плюс.

Хозяйка агроусадьбы из Брестской области рассказала о налогах, молодых семьях и безвизе

Для развития агротуризма сделано в государстве достаточно много. Наверное, это направлено на то, чтобы оживить деревни. Если дать полную налоговую нагрузку, человек скорее всего десять раз подумает, а стоит ли ему открывать в этой деревне, которая и так где-то далеко, бизнес. Сможет он это потянуть, не сможет? Мы работаем еще как физлица, нас вообще не облагают ничем. Поэтому я надеюсь, что это будет еще долго и долго, и мы сможем все-таки развить деревню и привлечь к ней внимание туристов и наших соотечественников.

Хозяйка агроусадьбы из Брестской области рассказала о налогах, молодых семьях и безвизе

Что радует, даже семьи молодые с маленькими детками все чаще и чаще перебираются в деревню. Варят сыры – вот тут недалеко – пытаются варить новые. То есть человек чувствует, что он может. В принципе, одну базовую в год потянуть может каждый, правда? Конечно, мы благодарны. С каждым годом пытаются какие-то изменения в указ внести, но пока все остается в прежних рамках.

Ну и, конечно, безвиз – это такая поддержка для нас была большая. Потому что открытие безвиза дало возможность полякам, литовцам (кто к нам ближе) ездить. Они ездят прямо на велосипедах к нам из Польши.

Люди в материале: Наталья Прокопук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как помог безвиз и что еще делает государство для агротуризма в Беларуси рассказала хозяйка агроусадьбы в Каменецком районе Наталья Прокопук.
 
Новости дня
Новости разные
 
Список дня: фильмы от режиссёра Кристофера Нолана, которые он горячо советует посмотреть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика