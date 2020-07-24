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Руслан Алехно: «Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Это практически нереально»
Источник материала: СТВ
Певец откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Руслан Алехно, певец:
Я говорил так: что в Европе нужно родиться, чтобы, хотя бы, петь без акцента. Это первое. Обладать этим менталитетом и писать музыку, именно понимая этот менталитет там. Это всё искусственно, писать музыку на английском языке не так нужно. Мне кажется, нужно делать, наоборот, всё, опираясь на корни, вот эти корни. И язык, в том числе, и что-то национальное, традиционное, колоритное закладывать в музыку. Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Очень сложно. Это практически нереально. Как хит написать нереально, так и песню представителя любой иной страны, или тот или иной репертуар, или ту или иную композицию везти на конкурс и знать, что это будет победителем – сложно. Очень много факторов должно быть.
Также в интервью Руслан Алехно рассказал:
– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу
– каково петь под «фанеру»
– о своём райдере
– почему белорусов любят за рубежом
Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Руслан Алехно: «Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Это практически нереально»
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