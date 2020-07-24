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Наводнения в Бангладеш: полтора миллиона жителей лишились домов
Источник материала: ОНТ
Треть страны ушла под воду – в Бангладеш из-за наводнений полтора миллиона жителей лишились своих домов.
Стране грозит продовольственная катастрофа. Наводнения начались из-за продолжительных муссонных дождей. Ливни разрушили дома, затопили посевы. На фоне природной стихии и пандемии остановились продовольственные поставки. Спасатели ликвидируют последствия.
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Треть страны ушла под воду – в Бангладеш из-за наводнений полтора миллиона жителей лишились своих домов. Стране грозит продовольственная катастрофа. Наводнения...
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