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Наводнения в Бангладеш: полтора миллиона жителей лишились домов

24.07.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнения в Бангладеш: полтора миллиона жителей лишились домов

Треть страны ушла под воду – в Бангладеш из-за наводнений полтора миллиона жителей лишились своих домов. 

Стране грозит продовольственная катастрофа. Наводнения начались из-за продолжительных муссонных дождей. Ливни разрушили дома, затопили посевы. На фоне природной стихии и пандемии остановились продовольственные поставки. Спасатели ликвидируют последствия.

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Треть страны ушла под воду – в Бангладеш из-за наводнений полтора миллиона жителей лишились своих домов.  Стране грозит продовольственная катастрофа. Наводнения...
 
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