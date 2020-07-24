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Генпрокуратора Беларуси заявила, что не интересовалась детьми Цепкало

24.07.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Генпрокуратура выступила с официальным заявлением. Там сообщили, что не проводили работу по лишению Вероники Цепкало родительских прав.

«Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в Президенты Республики Беларусь Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными», - говорится в сообщении Генпрокуратуры в официальном Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, «представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали».

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, не было также совершено никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, поскольку  для этого нет повода и оснований.

Как сообщалось, сегодня утром стало известно, что экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало покинул территорию республики минувшей ночью. Сейчас он находится в Москве вместе с детьми. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси.

 
 
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Генпрокуратура выступила с официальным заявлением. Там сообщили, что не проводили работу по лишению Вероники Цепкало родительских прав.
 
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