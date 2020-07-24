Почему малина вырастает мелкой. Топ-5 ошибок начинающих садоводов

Источник материала: Tut.by

В июле дачники уже начали собирать урожай малины. Но бывает, садоводы жалуются, что их крупноплодные сорта этого кустарника приносят маленькую ягоду. В чем здесь причина и какие ошибки часто совершают дачники в выращивании малины, разобрали авторы популярного среди огородников блога Ogorodko .



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Недостаток света

Обычно для малины отводят не самые лучшие места. Где она чаще всего растет? Вдоль забора, за домом, сараем или в углу сада за крупной яблоней. Как правило, света там недостаточно. Сажайте малину на полностью открытом месте.

Низкое плодородие почвы

Почва на большинстве садовых участков не отличается плодородием. Поэтому перед посадкой нужно внести органические удобрения. Согласно описанию, современные сорта дают урожай по 6−7 кг с куста (рекорд — 10 кг). Чтобы добиться таких результатов, при посадке в каждую ямку добавляют 1 ведро перепревшего навоза и литровую банку золы. Все перемешивают с землей и высаживают малину.

Загущенность посадок

Удалять лишнюю поросль нужно постоянно, и не только осенью, но и летом. Лишние побеги отнимают питание и затеняют свет.

Недостаток полива

Малина очень любит влагу. Норма — ведро воды на взрослый куст. Почва под малиной всегда должна быть влажной. Чтобы сохранить влагу, почву надо мульчировать. Одновременно это сдерживает рост сорняков и делает почву рыхлой.

Недостаток питания

Подкармливать малину надо, как минимум, трижды в сезон: рано весной (азотные удобрения), перед цветением (комплексные удобрения или настой навоза с золой) и после сбора урожая (фосфорно-калийные для вызревания побегов).