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Конкурсы, подарки и пенная феерия

24.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Конкурсы, подарки и пенная феерия

Все это в рамках акции «Каникулы без дыма и огня»

Яркое мероприятие для жителей и гостей города было устроено сегодня днем на площади И. Якубовского. Праздник прошел под эгидой республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Было интересно и весело не только детям, но и взрослым.

Организаторы подготовили различные игровые и тематические площадки. На них работали сотрудники Горецкого РОЧС, ПУ «Горкигаз» и ОО «БРСМ». Они проверяли знания по основам безопасности жизнедеятельности в конкурсах и викторинах. Участники получили призы. А информацией о здоровье делились волонтеры БОКК.

Селфи на фоне аварийно-спасательной техники, фото в боевой одежде спасателя останутся на долгую память в семейных альбомах. Присутствующие рассматривали не только пожарные машины и их оборудование, но и выставку творческих работ учащихся района, подготовленных на конкурс «Спасатели глазами детей».

Долгожданной кульминацией мероприятия стала пенная и водная феерия.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия

Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия
Конкурсы, подарки и пенная феерия

Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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Все это в рамках акции «Каникулы без дыма и огня» Яркое мероприятие для жителей и гостей города было устроено сегодня днем на площади И. Якубовского. Праздник...
 
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