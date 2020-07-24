 Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот уже 6 дней волонтеры Поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Бреста работают в Пружанском районе.





Их не останавливают ни отсутствие каких-либо условий для быта, ни плохая погода, ни тяжелые природные условия.







Эти люди, что называется, живут в лесу. Но, к сожалению, Цебрук Иван Павлович до сих пор не найден.







Поиски продолжаются!







Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:

Номер Карты 5578 8433 8009 6374

срок действия 09/22