|
Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера
24.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот уже 6 дней волонтеры Поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Бреста работают в Пружанском районе.
Их не останавливают ни отсутствие каких-либо условий для быта, ни плохая погода, ни тяжелые природные условия.
Эти люди, что называется, живут в лесу. Но, к сожалению, Цебрук Иван Павлович до сих пор не найден.
Поиски продолжаются!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже 6 дней волонтеры Поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Бреста работают в Пружанском районе. Их не останавливают ни отсутствие каких-либо условий для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)