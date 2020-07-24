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Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера

24.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот уже 6 дней волонтеры Поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Бреста работают в Пружанском районе.

Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера

Их не останавливают ни отсутствие каких-либо условий для быта, ни плохая погода, ни тяжелые природные условия.

Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера
 Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера

Эти люди, что называется, живут в лесу. Но, к сожалению, Цебрук Иван Павлович до сих пор не найден.

Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера
 Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера

Поиски продолжаются!

Вот уже 6 дней волонтеры «Ангела» ищут по лесам пропавшего пенсионера


Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:
Номер Карты 5578 8433 8009 6374
срок действия 09/22

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот уже 6 дней волонтеры Поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Бреста работают в Пружанском районе. Их не останавливают ни отсутствие каких-либо условий для...
 
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