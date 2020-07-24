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Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез детей

24.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало. По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав.

Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез детей

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.

— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Вероника Цепкало.

Супруга экс-претендента остается в Беларуси.

— Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией, — заявила Вероника Цепкало.

Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.

Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

Прокуратура опровергает:

Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в Президенты Республики Беларусь Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав.

Эти сведения являются недостоверными.

Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований.

 
Теги: Витебск
 
 
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  Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало. По ее словам, Валерия...
 
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