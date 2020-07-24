|
Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез детей
24.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало. По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.
— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад
Супруга экс-претендента остается в Беларуси.
— Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией, — заявила Вероника Цепкало.
Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.
Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.
Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.
Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.
Прокуратура опровергает:
Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в Президенты Республики Беларусь Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав.
Эти сведения являются недостоверными.
Представители
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало. По ее словам, Валерия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)