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Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

24.07.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Торговлю и импорт диких животных запретили во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

Соответствующий документ накануне подписал премьер-министр страны. Нововведение распространяется как на живых представителей фауны, так и на мясо, мех, кости и другие части туш. Также местным жителям больше нельзя будет охотиться.

Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

В связи с выходом директивы правительство дало указания ведомствам внести необходимые изменения в действующие законы и подзаконные акты, касающиеся дикой природы.

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Новости мира. Торговлю и импорт диких животных запретили во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий документ накануне подписал...
 
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