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Названа дата, когда Россия откроет границу для Беларуси

24.07.2020 20:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Россия «реинкарнирует» международное авиасообщение с 1 августа. Об этом рассказал премьер страны Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Полеты пока возобновляются только с тремя странами – Британией, Турцией и Танзанией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

При этом сервис vandrouki.by передает, что Беларусь и Россия восстанавливают авиасообщение с того же 1 августа. Беларуская авиакомпания «Белавиа» и российский «Аэрофлот» уже добавили расписание на август. По сути, уточняет vandrouki.by, уже с 1 августа открывают границы.

 
 
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Россия «реинкарнирует» международное авиасообщение с 1 августа. Об этом рассказал премьер страны Михаил Мишустин, пишет ТАСС. Полеты пока возобновляются только с...
 
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