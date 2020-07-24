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Названа дата, когда Россия откроет границу для Беларуси
Источник материала: KYKY>
Россия «реинкарнирует» международное авиасообщение с 1 августа. Об этом рассказал премьер страны Михаил Мишустин,
Полеты пока возобновляются только с тремя странами – Британией, Турцией и Танзанией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Россия «реинкарнирует» международное авиасообщение с 1 августа. Об этом рассказал премьер страны Михаил Мишустин, пишет ТАСС. Полеты пока возобновляются только с...
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