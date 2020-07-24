Названа дата, когда Россия откроет границу для Беларуси

Источник материала: KYKY

Россия «реинкарнирует» международное авиасообщение с 1 августа. Об этом рассказал премьер страны Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Полеты пока возобновляются только с тремя странами – Британией, Турцией и Танзанией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

При этом сервис vandrouki.by передает , что Беларусь и Россия восстанавливают авиасообщение с того же 1 августа. Беларуская авиакомпания «Белавиа» и российский «Аэрофлот» уже добавили расписание на август. По сути, уточняет vandrouki.by, уже с 1 августа открывают границы.