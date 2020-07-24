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Фотофакт: в Витебске люди заполнили парк Железнодорожников до приезда Тихановской
Источник материала: Партизан
Радио Свобода сообщает, Тихий парк в частном секторе Витебска никогда не видел так много людей.
Начало пикета в Витебске в 19.00.
По неофициальным данным, перед пикетом в парке собралось более тысячи человек. Люди продолжают идти.
фото: Белсат и радио Свобода
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Радио Свобода сообщает, Тихий парк в частном секторе Витебска никогда не видел так много людей.
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