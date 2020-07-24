Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Источник материала: Вороновская газета





Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко посетил сегодня с рабочим визитом Волковысский район. Ознакомился с его социально-экономическим развитием, промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, ходом уборочной кампании, а также пообщался с трудовыми коллективами, услышал вопросы, которые волнуют людей.

Визит начался с посещения предприятия по производству фруктовых наполнителей «БЕЛ-ОБСТ». Иностранное общество с ограниченной ответственностью было создано фактически с нуля около пяти лет назад. Сегодня здесь работают порядка 120 человек. По сути, это пример импортозамещающего производства, эффективного и высокотехнологичного, благодаря которому в районе создаются новые рабочие места. Фруктовые наполнители готовятся для выпуска йогуртов, мороженого, напитков и десертов на ведущих белорусских предприятиях.





Игорь Сергеенко обратил внимание на контроль за качеством. Каждое утро на предприятии начинается с дегустации. Дегустационные комиссии пробуют все, что было произведено в предыдущий день, и принимают решение о пригодности продукции к отгрузке. Работают здесь по заявкам и практически не отгружают товар на склад. По словам генерального директора Натальи Бахтинской, большая часть продукции – порядка 70 процентов – поставляется на внутренний рынок. В списке клиентов в том числе такие флагманы молочной промышленности региона, как «Молочный Мир» и «Беллакт».





Более 3 тысяч человек в Волковысском районе работают в сфере сельского хозяйства. Игоря Сергеенко особенно интересовало положение дел в этой отрасли. В районе уже практически закончили уборку озимого рапса и приступили к зерновым. К слову, урожайность рапса в этом году порадовала, составив 31,8 центнера с гектара. Планируется, что выручка будет внушительной – порядка 15 миллионов рублей по району.





– Урожай в этом году исключительный, – отметил глава Администрации Президента, общаясь с механизаторами ОАО «Хатьковцы», которые сегодня вышли в поле на уборку зерновых. – Задача, которую поставил перед нами Глава государства, – завершить уборочную кампанию как можно быстрее и без потерь. Во многом выполнение ее лежит на ваших плечах. Государство в свою очередь будет делать все для того, чтобы поддержать тружеников села.











Как подчеркнул директор ОАО «Хатьковцы» Александр Жилинский, условия для успешного завершения уборки есть. Комбайны к лету были подготовлены вовремя, внештатных поломок ожидать не приходится. Экипажи подобраны опытные. В целом в районе ожидают, что урожай зерновых в этом году составит порядка 65 центнеров с гектара.





Высокую ставку делают и на животноводство. Один из показательных примеров того, как умеют работать в районе, – в молочно-товарный комплекс «Яново». Молоко здесь стопроцентно производят сортом «экстра». Средняя зарплата доярок на ферме около 1150 рублей. В целом надои по району выросли за последние полгода на 10 процентов.





– Сельское хозяйство в районе развивается динамично, – подчеркнул Игорь Сергеенко. – Цифры говорят о том, что труженики села особенно активно и усердно работают в этом году.











Завершилась рабочая поездка главы Администрации Президента посещением предприятия по производству цемента ОАО «Красносельскстройматериалы». Порядка 30 процентов произведенной здесь продукции отправляется на экспорт. Товар востребован в России, Польше, Литве и, разумеется, на внутреннем рынке. Например, цемент, выпущенный на предприятии в Красносельском, использовался при строительстве атомной электростанции в Островце. Сейчас на предприятии развивают пока еще новое для себя направление – производственный туризм.





Работников, пришедших на встречу с Игорем Сергеенко, интересовали не столько вопросы развития промышленности, сколько социальная инфраструктура горпоселка. В следующем году в Красносельском пообещали открыть долгожданную баню в рамках комплексного благоустройства. В целом, как подчеркнул Игорь Сергеенко, все социальные стандарты на объектах, которые довелось посетить, выполняются. Заработная плата и в промышленности, и в сельском хозяйстве у людей достойная.





– У жителей района есть свои вопросы, – подчеркнул Игорь Сергеенко. – Волнуют темы благоустройства, состояния местных дорог, строительства спортивных объектов. При этом могу сделать вывод, что руководство района вникает в нужды людей, видит проблемы и решает их, держит руку на пульсе.











Анна РАДЮК

Фото: Артема ТУРЛАЯ

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