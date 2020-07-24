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Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

24.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко посетил сегодня с рабочим визитом Волковысский район. Ознакомился с его социально-экономическим развитием, промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, ходом уборочной кампании, а также пообщался с трудовыми коллективами, услышал вопросы, которые волнуют людей.

Визит начался с посещения предприятия по производству фруктовых наполнителей «БЕЛ-ОБСТ». Иностранное общество с ограниченной ответственностью было создано фактически с нуля около пяти лет назад. Сегодня здесь работают порядка 120 человек. По сути, это пример импортозамещающего производства, эффективного и высокотехнологичного, благодаря которому в районе создаются новые рабочие места. Фруктовые наполнители готовятся для выпуска йогуртов, мороженого, напитков и десертов на ведущих белорусских предприятиях.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Игорь Сергеенко обратил внимание на контроль за качеством. Каждое утро на предприятии начинается с дегустации. Дегустационные комиссии пробуют все, что было произведено в предыдущий день, и принимают решение о пригодности продукции к отгрузке. Работают здесь по заявкам и практически не отгружают товар на склад. По словам генерального директора Натальи Бахтинской, большая часть продукции – порядка 70 процентов – поставляется на внутренний рынок. В списке клиентов в том числе такие флагманы молочной промышленности региона, как «Молочный Мир» и «Беллакт».

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Более 3 тысяч человек в Волковысском районе работают в сфере сельского хозяйства. Игоря Сергеенко особенно интересовало положение дел в этой отрасли. В районе уже практически закончили уборку озимого рапса и приступили к зерновым. К слову, урожайность рапса в этом году порадовала, составив 31,8 центнера с гектара. Планируется, что выручка будет внушительной – порядка 15 миллионов рублей по району.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

 Урожай в этом году исключительный, – отметил глава Администрации Президента, общаясь с механизаторами ОАО «Хатьковцы», которые сегодня вышли в поле на уборку зерновых. – Задача, которую поставил перед нами Глава государства, – завершить уборочную кампанию как можно быстрее и без потерь. Во многом выполнение ее лежит на ваших плечах. Государство в свою очередь будет делать все для того, чтобы поддержать тружеников села.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Как подчеркнул директор ОАО «Хатьковцы» Александр Жилинский, условия для успешного завершения уборки есть. Комбайны к лету были подготовлены вовремя, внештатных поломок ожидать не приходится. Экипажи подобраны опытные. В целом в районе ожидают, что урожай зерновых в этом году составит порядка 65 центнеров с гектара.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Высокую ставку делают и на животноводство. Один из показательных примеров того, как умеют работать в районе, – в молочно-товарный комплекс «Яново». Молоко здесь стопроцентно производят сортом «экстра». Средняя зарплата доярок на ферме около 1150 рублей. В целом надои по району выросли за последние полгода на 10 процентов.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

– Сельское хозяйство в районе развивается динамично, – подчеркнул Игорь Сергеенко. – Цифры говорят о том, что труженики села особенно активно и усердно работают в этом году.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Завершилась рабочая поездка главы Администрации Президента посещением предприятия по производству цемента ОАО «Красносельскстройматериалы». Порядка 30 процентов произведенной здесь продукции отправляется на экспорт. Товар востребован в России, Польше, Литве и, разумеется, на внутреннем рынке. Например, цемент, выпущенный на предприятии в Красносельском, использовался при строительстве атомной электростанции в Островце. Сейчас на предприятии развивают пока еще новое для себя направление – производственный туризм.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Работников, пришедших на встречу с Игорем Сергеенко, интересовали не столько вопросы развития промышленности, сколько социальная инфраструктура горпоселка. В следующем году в Красносельском пообещали открыть долгожданную баню в рамках комплексного благоустройства. В целом, как подчеркнул Игорь Сергеенко, все социальные стандарты на объектах, которые довелось посетить, выполняются. Заработная плата и в промышленности, и в сельском хозяйстве у людей достойная.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

– У жителей района есть свои вопросы, – подчеркнул Игорь Сергеенко. – Волнуют темы благоустройства, состояния местных дорог, строительства спортивных объектов. При этом могу сделать вывод, что руководство района вникает в нужды людей, видит проблемы и решает их, держит руку на пульсе.

Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Уборочная страда и развитие предприятий. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ

https://grodnonews.by/

 
 
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Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко посетил сегодня с рабочим визитом Волковысский район. Ознакомился с его...
 
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