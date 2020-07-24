|
Дело Ефремова: жена погибшего в ДТП водителя подала в суд на следствие
Источник материала: Партизан
Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП обратилась в суд с претензиями к следствию.
Известно, Ирина не является супругой по закону - не было регистрации, в связи с чем ее не признали потерпевшей по делу. Таким образом, женщина не имеет права на компенсацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП обратилась в суд с претензиями к следствию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)