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Дело Ефремова: жена погибшего в ДТП водителя подала в суд на следствие

24.07.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП обратилась в суд с претензиями к следствию.

 
Известно, Ирина не является супругой по закону - не было регистрации, в связи с чем ее не признали потерпевшей по делу. Таким образом, женщина не имеет права на компенсацию.
 
 
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Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП обратилась в суд с претензиями к следствию.
 
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