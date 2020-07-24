Источник материала: Вороновская газета





На территории области в текущем году по вине водителей в состоянии опьянения произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли либо получили телесные повреждения люди. На территории Вороновского района также произошло 1 подобное ДТП, в результате которого, по вине нетрезвого водителя пострадал 1 человек. Сотрудниками госавтоинспекции нашего района в текущем году задержано 36 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В целях усиления дисциплины участников дорожного движения на территории Гродненской области с 24 по 28 июля проводиться профилактическое мероприятие направленное на предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Употребление спиртных напитков и вождение – два совершенно несовместимых понятия. Пьяный за рулем – потенциальный преступник, в руках которого находится источник повышенной опасности – автомобиль.

Алкоголь даже в самых маленьких и слабых дозах ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки. А это на дорогах особенно опасно. У выпивших значительно увеличивается время реакции. Это мешает адекватно среагировать при возникновении экстренной ситуации. Спиртные напитки вызывают усталость, неблагоприятно влияют на координацию движений. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требование дорожных знаков и дорожной разметки, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Задумайтесь, закрывая глаза на происходящее, вы способствуете совершению большой беды. Не оставайтесь безучастными, ведь жертвой нетрезвого водителя может стать любой.

Также важно, чтобы те, кто становиться свидетелем противоправных поступков, не остались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садиться нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, -незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

А.В. Стефанович,

старший госавтоинспектор ОГАИ.