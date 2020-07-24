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В Сейме Польши появилось объединение по делам Беларуси

24.07.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сейме Польши ряд политиков объединились с целью поддержать гражданское общество и помочь в деле демократизации Беларуси.

 Объединение также должно заботиться о развитии добрососедского сотрудничества, информирует Белорусский дом в Варшаве.

В парламентскую группа по Беларуси вошли депутаты различных политических кругов. Роберт Тышкевич из партии «Гражданская платформа» стал председателем. Его заместителями стали Адам Липиньский из партии «Право и справедливость», депутат от «Весны» Моника Фалей и Михал Щерба из «Гражданской платформы». Секретарем избран депутат от «Гражданской платформы» Петр Борис.



Объединение возникло во время, когда в Беларуси происходят политические репрессии перед президентскими выборами. Милиционеры задержали более 1140 мирных демонстрантов и почти 200 человек сейчас за решеткой, 26 из которых узники совести. За решеткой лидеры белорусской оппозиции и альтернативные кандидаты. Александр Лукашенко, который правит уже 26 лет, заявил, что не откажется от власти, и угрожает потенциальным демонстрантам оружием.

Политологи говорят о формировании гражданского общества в Беларуси. Люди, которые до сих пор не участвовали в выборах и пассивно относились к политике, начали массово выходить на акции «новой оппозиции». Ее лидером стала Светлана Тихановская, которая выдвинулась на выборы, чтобы заменить арестованного мужа, блогера Сергея Тихановского. Ее кампанию проводят три оппозиционных штаба, которые ранее собрали более 600 тысяч подписей.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.
 
 
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В Сейме Польши ряд политиков объединились с целью поддержать гражданское общество и помочь в деле демократизации Беларуси.
 
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