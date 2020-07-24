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«Есть разница?» Офтальмолог показал, как видит человек до и после операции
Источник материала: СТВ
Ювелирная точность, оперативность и практически стопроцентный результат. Технологии работают и на благо здоровья. Во всём мире. И у нас в стране. Трансплантация органов, операции на сердце, офтальмология. Новые поликлиники и больницы, комфортные палаты и современные операционные – медицина, которая ещё четверть века назад, казалось, была только в зарубежных сериалах, давно доступна нам. Вложенные средства ежегодно помогают спасти тысячи жизней. Современные клиники – это не только стены и оборудование мирового уровня, но и настоящие профессионалы, которым по плечу сложнейшие операции, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Николай Володкович, врач-хирург, заведующий операционным блоком 10-ой больницы г. Минска:
Двигаясь в операционную, человек видит вот так.
А после операции человек видит вот так. Есть разница?
Техника позволяет проводить операции на глазах, микрохирургию глаза, без больших разрезов. Она менее травматична. И задействуются лазерные технологии, ультразвуковые технологии, которые позволяют, во-первых, снизить болезненность проведения операции, во-вторых, значительно уменьшить количество осложнений.
Вы обратили внимание на количество мониторов, экранов, передающей техники. Мы имеем возможность телеконсультирования. Техника не должна простаивать, она должна работать, она позволяет работать. И это будет внедрение новых технологий, которые будут снижать пребывание человека в клинике, которые будут уменьшать боль, которые будут делать его зрячим. Всё во благо человека.
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Ювелирная точность, оперативность и практически стопроцентный результат. Технологии работают и на благо здоровья. Во всём мире. И у нас в стране. Трансплантация...
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