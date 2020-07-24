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«Небольшие ковры, на которых мы очень сильно стирали ноги». Лобач рассказала,что изменилось с появлением Дворца гимнастики
Источник материала: СТВ
Дворец художественной гимнастики стал долгожданным для наших талантливых граций. И для совсем юных воспитанниц и для именитых чемпионов – это родной дом, и мечта, которая осуществилась, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:
Были спортивные залы, которые школьные спортивные залы – с небольшими потолками, не было таких ковров специальных. Были небольшие ковры, на которых мы очень сильно стирали ноги. Сейчас современное ковровое покрытие, с настилами. Есть музыкальное сопровождение современное, все возможности для того, чтобы совершенствоваться.
Сейчас гости зарубежные приезжают к нам в Минск и заходят в этот зал, и просто влюбляются в него. Потому что он очень светлый, и приятно, здесь комфортно заниматься. И, конечно, когда мы проводим соревнования, люди видят, что мы достойны, наша страна, наше государство сделало всё возможное, чтобы наши заслуги были оценены по достоинству.
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«Небольшие ковры, на которых мы очень сильно стирали ноги». Лобач рассказала,что изменилось с появлением Дворца гимнастики
Дворец художественной гимнастики стал долгожданным для наших талантливых граций. И для совсем юных воспитанниц и для именитых чемпионов – это родной дом, и мечта,...
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