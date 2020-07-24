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Мама восьмерых: «Этот ребёнок родился после операции, после которой нельзя иметь детей»

24.07.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ольга и Дмитрий Бычковские вместе еще со школьной скамьи. Дружба переросла в любовь. А большая любовь подарила большую семью. Переезд из Столбцов в Минск для cемьи Бычковских стал по-настоящему судьбоносным. 8 детей, внук, и уютный дом, который построили сами.

Мама восьмерых: «Этот ребёнок родился после операции, после которой нельзя иметь детей»

Ольга Бычковская, многодетная мама:
Мы переезжали сюда – у нас было трое детей. Я была беременна четвертым. Мы же не знали, что у нас так карта ляжет. У нас даже вот этот ребенок родился после операции, после которой нельзя иметь детей. Вот он сидит – красавица наша.

Мама восьмерых: «Этот ребёнок родился после операции, после которой нельзя иметь детей»

Сюда переезжали – никто многодетным не был. И вот соседи под низом – у них четверо, соседи напротив – у них тоже уже четверо. Рядышком соседей – у них трое. Они говорят – глядя на вас, нам трое-четверо – это немного. Мы планировали с мужем только двое детей – мальчика и девочку. Но наше счастье приумножилось в четыре раза. Акцию выиграли в роддоме: роди третьего – получи 5 в подарок. Шутка.

Мама восьмерых: «Этот ребёнок родился после операции, после которой нельзя иметь детей»

Конечно, было непросто, но наградой за любовь стало всеобщее признание. Теперь Бычковские – лучшая многодетная семья столицы.

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Ольга Бычковская, многодетная мама:
Нам кажется, что мы – обычная семья. Конечно, мы в этом конкурсе победили – мы старались. Постоянно репетировали, у нас был сплоченный дух. Нам это нравилось. Помогла выиграть сплочённость наша.

Мама восьмерых: «Этот ребёнок родился после операции, после которой нельзя иметь детей»

Такой интересный этап в нашей жизни был – 2019 год. Сначала район, потом – город, потом – республика. Дети даже иногда говорят, что им этого не хватает, уже соскучились, еще бы поучаствовали где-нибудь. Были, конечно, трудности, как у всех молодых семей. Да, нехватка денег. Может быть, иногда не хватало времени на детей, особенно – на старших. Я больше смотрю за бытом, а муж – добытчик.

Мама восьмерых: «Этот ребёнок родился после операции, после которой нельзя иметь детей»

Девиз нашей семьи: «Семья – наше всё». У каждого человека, не только у нас, я думаю, что семья для всех – это самое главное. Мы не думаем о будущем, что они должны быть кто-то кем-то. Пусть они, самое главное, будут все живы, здоровы. И я думаю, что у них всех все будет хорошо. Потому что у нас, на самом деле, замечательные дети, они живут в большой и дружной семье. Мы их любим.

Люди в материале: Ольга Бычковская

 
Теги: Минск
 
 
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Ольга и Дмитрий Бычковские вместе еще со школьной скамьи. Дружба переросла в любовь. А большая любовь подарила большую семью. Переезд из Столбцов в Минск для cемьи...
 
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