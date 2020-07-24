ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ермошина вновь предлагает ввести избирательный залог для участия в выборах

24.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в очередной раз выказалась в поддержку поправок в избирательное законодательство, предусматривающих некий аналог избирательного залога, финансово подтверждающий серьезность намерений потенциальных участников выборов.

По ее мнению, претенденты в президенты помимо сбора подписей должны создать финансовый фонд. Ермошина сказала, что такое требование избавит выборы от участия в них безработных, людей без образования, тех, кто ведет непонятный образ жизни, пишет afn.by

«Заявления в ЦИК подали 55 инициативных групп. Мы выпустили 15 проверенных инициативных групп. Из них подали документы о сборе подписей семь человек. Получается, восемь использовали это для саморекламы. Так происходит почему? Потому что выборы у нас бесплатные", — заявила Ермошина в четверг на встрече с БРСМ.
"Кандидат должен не вносить залог, а создать минимальный финансовый фонд и положить туда деньги. Это подтверждает серьезность его намерений участвовать в избирательной кампании. Эти средства он сможет использовать для оплаты деятельности инициативной группы, печати рекламной продукции. В любом случае это позволит провести отбор и не допустить к выборам деклассированных элементов", - предлагает альтернативный вариант Ермошина, отмечая, что избирательный залог в классическом виде сделает выборы доступными только для олигархов.


Ермошина также подтвердила свое мнение о необходимости снижения количества подписей для выдвижения на президентских выборах до 1% от общего количества избирателей (примерно 70 тыс.).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в очередной раз выказалась в поддержку поправок в избирательное законодательство, предусматривающих некий аналог избирательного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика