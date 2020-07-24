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Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся

24.07.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сложная геополитическая обстановка в регионе – данность, которая не дает расслабиться военным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся

Но зачастую костер конфликта внутри страны не разгорается без спички, которую подожгли извне. Раскачивание ситуации – это современные реалии, в которых приходится отстаивать независимость.

Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся

Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно, и в первую очередь, конечно, с тех конфликтов, внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций.

Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков?

Может быть, инспирированных извне, как это, как правило, и было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы.

Люди в материале: Андрей Равков

 
 
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Новости Беларуси. Сложная геополитическая обстановка в регионе – данность, которая не дает расслабиться военным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но...
 
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