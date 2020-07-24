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Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сложная геополитическая обстановка в регионе – данность, которая не дает расслабиться военным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но зачастую костер конфликта внутри страны не разгорается без спички, которую подожгли извне. Раскачивание ситуации – это современные реалии, в которых приходится отстаивать независимость.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Может быть, инспирированных извне, как это, как правило, и было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы.
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Новости Беларуси. Сложная геополитическая обстановка в регионе – данность, которая не дает расслабиться военным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но...
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