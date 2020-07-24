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Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Поле – академия солдата» – разведчики проводят на полигоне около семи месяцев в году. Учения – от тайги до крайнего севера. Значит, форма должна быть максимально удобной и функциональной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военнослужащие уверяют: ткань (кстати, отечественного производства) дышащая, водоотталкивающая. И, что важно, не шуршит. Качество проверено в полевых условиях. Из нововведений – в армии отказались от привычных шапок-ушанок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Александр Лукашенко:
Вадим Денисенко:
– Носил ее?
Гардероб у разведчика специфический, тут свои модные тенденции: «Дубок», «Леший», масккомплект «Талый снег».
Амуниция, которая позволяет остаться незамеченным в любых условиях, слиться с пейзажем. Бойца невозможно обнаружить даже с помощью новейшей оптики.
Вадим Денисенко:
Очень тонкий, для летнего времени идеальный вариант для работы. Это все восстанавливаемое, ремонтируемое. Вот этот халат у нас уже второй год «прогоняем».
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Новости Беларуси. «Поле – академия солдата» – разведчики проводят на полигоне около семи месяцев в году. Учения – от тайги до крайнего севера. Значит, форма должна...
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