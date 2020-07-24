Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Поле – академия солдата» – разведчики проводят на полигоне около семи месяцев в году. Учения – от тайги до крайнего севера. Значит, форма должна быть максимально удобной и функциональной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Военнослужащие уверяют: ткань (кстати, отечественного производства) дышащая, водоотталкивающая. И, что важно, не шуршит. Качество проверено в полевых условиях. Из нововведений – в армии отказались от привычных шапок-ушанок.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму, особенно летом, – это муки грешные.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Да, раньше еще мы с вами портупею (носили – прим. ред.).

Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся





Александр Лукашенко:

Совершенно верно.

Вадим Денисенко:

И вот демисезонная, это на осень. Удобная флисовая, водоотталкивающая. Ну и головной убор.





– Носил ее?

– Так точно.





Гардероб у разведчика специфический, тут свои модные тенденции: «Дубок», «Леший», масккомплект «Талый снег».





Амуниция, которая позволяет остаться незамеченным в любых условиях, слиться с пейзажем. Бойца невозможно обнаружить даже с помощью новейшей оптики.





Вадим Денисенко:

Маскхалат «Дубок» – это летний для снайпера. Сейчас находится на опытной эксплуатации.





Очень тонкий, для летнего времени идеальный вариант для работы. Это все восстанавливаемое, ремонтируемое. Вот этот халат у нас уже второй год «прогоняем».