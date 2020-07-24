Беларусь отправила в Китай контейнерный поезд с пиломатериалами

Источник материала: ОНТ

Около двух тысяч кубометров пиломатериалов отправились сегодня контейнерным поездом в Китай. Для нашей страны – это уже 10-й груз по линии белорусско-китайского сотрудничества.

Оформление – не более одного дня. А весь путь займет две недели. За это время поезд преодолеет более семи тысяч километров. Доставят груз в китайские города Тьюань, Чанша и Чисуму.

Елена Скрипчик, первый заместитель генерального директора РУП «Белтаможсервис»: «Если взять общий объем поставок, то сегодня это превысило более 12 тысяч тонн. Мы делаем полное логистическое, таможенное оформление, перевозку, используя даже свой подвижной состав. За счет этого мы оптимизируем затраты финансовые, затраты на сроки, улучшаем качество. Ну, и самое главное для каждого клиента – мы сегодня экономим самое дорогое – это время».

Ежемесячно Беларусь намерена отправлять до четырех контейнерных поездов в Китай.

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