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Беларусь отправила в Китай контейнерный поезд с пиломатериалами
Источник материала: ОНТ
Около двух тысяч кубометров пиломатериалов отправились сегодня контейнерным поездом в Китай. Для нашей страны – это уже 10-й груз по линии белорусско-китайского сотрудничества.
Оформление – не более одного дня. А весь путь займет две недели. За это время поезд преодолеет более семи тысяч километров. Доставят груз в китайские города Тьюань, Чанша и Чисуму.
Ежемесячно Беларусь намерена отправлять до четырех контейнерных поездов в Китай.
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Около двух тысяч кубометров пиломатериалов отправились сегодня контейнерным поездом в Китай. Для нашей страны – это уже 10-й груз по линии белорусско-китайского...
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