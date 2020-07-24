Канопацкая считает, что Тихановская ей не соперник и пригрозила судом

Ее действия также непредсказуемы, как и подростка, который только и старается привлечь к себе внимание всеми возможными способами.





И, возможно, Тихановская – неидеальный кандидат, но именно ее выбрала определенная часть электората в качестве альтернативного, протестного кандидата.





Даже, если предположить, что их не 60%, но и точно не меньше 40%, однако остальные 20% голосов перетягивают другие кандидаты.





Например, со слов Сергея Черечня, около 8% электората, по его информацию, отдадут за него голос.





О действиях Канопацкой же никто не берется судить – это также бессмысленно, как ждать 30 градусов жары в Антарктиде.





Возможно, поэтому она хочет привлечь к себе внимание, безрассудными и глупыми действиями. Например, заявив, что она не будет участвовать в теледебатах, так как считает себя умнее других.





Сейчас, в буквальном смысле, посылает, так назовем, кандидата от народа.





Политтехнологи у нее так себе, по всей видимости…













Так, что же, собственно, произошло?





Анна Канопацкая резко ответила представительницам объединенного штаба: ни с вами, ни с вашими представителями я сотрудничать не будут!





Раскритиковала она и их интервью, в котором оппозиционерши сообщили, что у других кандидатов небольшие рейтинги.





Канопацкая сказала, что это не так. За подобные высказывания последует ответственность, пригрозила кандидатка.









Ознакомиться с полным текстом письма можно ниже.







