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Канопацкая считает, что Тихановская ей не соперник и пригрозила судом

24.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейтинги Канопацкой ничтожны, своими действиями она разочаровала многих белорусов, которые одно время ей верили.

Канопацкая считает, что Тихановская ей не соперник и пригрозила судом
Ее действия также непредсказуемы, как и подростка, который только и старается привлечь к себе внимание всеми возможными способами.

И, возможно, Тихановская – неидеальный кандидат, но именно ее выбрала определенная часть электората в качестве альтернативного, протестного кандидата.

Даже, если предположить, что их не 60%, но и точно не меньше 40%, однако остальные 20% голосов  перетягивают другие кандидаты.

Например, со слов  Сергея Черечня, около  8% электората, по его информацию, отдадут за него голос.

О действиях Канопацкой же никто не берется судить – это также бессмысленно, как ждать 30 градусов жары в Антарктиде.

Возможно, поэтому она хочет привлечь к себе внимание, безрассудными и глупыми  действиями.  Например, заявив, что она не будет участвовать в теледебатах, так как считает себя умнее других.

Сейчас, в буквальном смысле, посылает, так назовем, кандидата от народа.

Политтехнологи у нее так себе, по всей видимости…



Так, что же, собственно, произошло?

Анна Канопацкая резко ответила представительницам объединенного штаба: ни с вами, ни с вашими представителями я сотрудничать не будут!

Раскритиковала она и их интервью, в котором оппозиционерши сообщили, что у других кандидатов небольшие рейтинги.

Канопацкая сказала, что это не так. За подобные высказывания последует ответственность, пригрозила кандидатка.


Ознакомиться с полным текстом письма можно ниже.
 
 
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Рейтинги Канопацкой ничтожны, своими действиями она разочаровала многих белорусов, которые одно время ей верили.
 
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