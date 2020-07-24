Лукашенко в Марьиной горке проинспектировал бригаду спецназа и пообщался с местными жителями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бригаду спецназа под Минском посетил Александр Лукашенко. Рабочая поездка президента выпала на 65-летие города Марьина горка. Обо всем подробнее корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Вертолет главы государства приземлился на территории военной части. Элитное соединение – 5-ю бригаду спецназа под Минском – президент посещает четвертый раз. Бойцы – в новой военной форме. Ее разработали в этом году. Ткани отечественные, прочные. В такой экипировке комфортно и зимой, и летом.

«Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму, особенно летом – это муки грешные», – заметил Лукашенко.

А это снайперские винтовки, пулеметы, автоматы. Все, что сегодня находится на вооружении у спецназовцев. А уже на встрече с военнослужащими президент говорил о современных войнах. Актуальными остаются локальные конфликты.

«Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, которые специально готовятся по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», – отметил Александр Лукашенко.

Рабочая поездка президента в Марьину горку совпала с праздником. Город отмечает 65-летие. К этому приурочили и открытие физкультурно-оздоровительного центра с большим бассейном.

«Вы здесь должны не только научиться плавать. А в Минск выдать нам два десятка человек, из которых мы сделаем настоящих рекордсменов», – отметил белорусский лидер.

Уже по традиции Лукашенко ждали местные жители. Задавали вопросы от общегородских до личных. Юный спортсмен не постеснялся и попросил открыть зал для бокса.

«Я тебе грушу подарю. Я зашел к борцам, там половина зала свободна. Надо им две груши повесить, пусть дерутся с ними», – сказал Лукашенко.

Марьина горка славится вкусным мороженым. В день города им и угощали президента. Подарили целую корзину. Но президент отшутился: это лакомство он позволяет себе крайне редко и раздал его детям.

Александр Лукашенко также посетил музей, посвященной войне в Афганистане. Там он оставил запись в книге почетных гостей.