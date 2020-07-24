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Лукашенко в Марьиной горке проинспектировал бригаду спецназа и пообщался с местными жителями
24.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бригаду спецназа под Минском посетил Александр Лукашенко. Рабочая поездка президента выпала на 65-летие города Марьина горка. Обо всем подробнее корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Вертолет главы государства приземлился на территории военной части. Элитное соединение – 5-ю бригаду спецназа под Минском – президент посещает четвертый раз. Бойцы – в новой военной форме. Ее разработали в этом году. Ткани отечественные, прочные. В такой экипировке комфортно и зимой, и летом.
А это снайперские винтовки, пулеметы, автоматы. Все, что сегодня находится на вооружении у спецназовцев. А уже на встрече с военнослужащими президент говорил о современных войнах. Актуальными остаются локальные конфликты.
Рабочая поездка президента в Марьину горку совпала с праздником. Город отмечает 65-летие. К этому приурочили и открытие физкультурно-оздоровительного центра с большим бассейном.
Уже по традиции Лукашенко ждали местные жители. Задавали вопросы от общегородских до личных. Юный спортсмен не постеснялся и попросил открыть зал для бокса.
«Я тебе грушу подарю. Я зашел к борцам, там половина зала свободна. Надо им две груши повесить, пусть дерутся с ними», – сказал Лукашенко.
Марьина горка славится вкусным мороженым. В день города им и угощали президента. Подарили целую корзину. Но президент отшутился: это лакомство он позволяет себе крайне редко и раздал его детям.
Александр Лукашенко также посетил музей, посвященной войне в Афганистане. Там он оставил запись в книге почетных гостей.
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Новая форма и современное оружие. Бригаду спецназа под Минском посетил Александр Лукашенко. Рабочая поездка президента выпала на 65-летие города Марьина горка.
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