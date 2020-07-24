Уникальная воинская часть, новый спорткомплекс и 65-летие города. Подробности рабочей поездки Лукашенко в Марьину Горку

Источник материала: ОНТ

Сохранить, приумножить и уметь защитить то, что создали и продолжаем создавать своими руками в своей стране. Сегодня Президент посетил с рабочей поездкой Марьину Горку. День получился насыщенным, да и повод значимый и приятный. В эти дни у Марьиной Горки – юбилей, 65 лет назад поселок получил статус города.

А он, как известно, обязывает. Тем более (и это уникальный случай в Беларуси), что именно Марьина Горка является административным и культурным центром Пуховичского района. А значит, и инфраструктура должна быть на уровне. Буквально на днях здесь открыли долгожданный спортивно-оздоровительный комплекс. Его возвели менее чем за год. И сегодня оценить старания строителей и возможности нового объекта пригласили Главу государства.

Чем живет городок, об этом Александр Лукашенко уже по традиции говорил не с чиновниками, а напрямую с местными жителями. Новые рабочие места, развитие местных предприятий, дорожной инфраструктуры – много уже сделано, что-то ещё предстоит.

А вот как защитить то, что создаем, – Президент говорил уже во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения. Она базируется в Мариной горке и по праву считается одним из лучших подразделений в стране.

В воде не тонут и в огне не горят. И даже высаживались на Северном полюсе. Их называют людьми особой закалки и одновременно особой чести. Одним словом – элита Вооружённых Сил. Всё это о силах специальных операций. Их костяк – 38-я бригада в Бресте, 103-я в Витебске (в обеих Президент уже побывал) и 5-я бригада из Марьиной Горки. И все регалии десантники заслужили в реальном бою.

Вообще, после распада большой страны встал большой вопрос – что делать с наследием Советской армии. Суверенное государство приняло военную доктрину, носившую сугубо оборонительный характер. А воздушно-десантные части называли войсками первого удара. Самый простой путь (не факт, что на нём настаивали именно пацифисты) – избавиться от ВДВ. На опрометчивый шаг Беларусь не пошла. Реформирование армии привело к появлению сил специальных операций. Их задачей стало как раз стратегическое сдерживание. В наши дни бригаду обучают разведке, выполнению специальных задач, как в тылу врага, так и на своей территории. Но это в общем. Вдаваться в подробности военные не любят в принципе, а в этом случае и подавно.

Суть в том, что в мирное время бойцы готовы к выполнению боевых задач. Президент тоже в каком-то смысле десантируется прямо на территорию части. Главнокомандующему, конечно, доложат: кто и на что способен. Но информация эта не для широкого круга. А вот что показывать можно, так это новую форму военнослужащих.

Лёгкая, дышащая, да и на гражданке в такой не стыдно пройтись. Похоже, следующей зимой больше не увидим военных в шапках-ушанках. Причём форма здесь как общевойсковая, так и для сил специальных операций. Задачи у них особые – а значит, и требования к амуниции тоже. Маскировка должна быть такой, чтобы снайпер с прибором ночного видения не заметил разведчика. Александру Лукашенко покажут и вооружение сил специальных операций. Модернизированный пулемёт способен поразить противника на расстоянии до километра и днём, и ночью. Или вот – модернизированный автомат Калашникова.

А ещё винтовка со звучным названием «Сталинград», оптические приборы и – противотанковая ракета. Порох держать сухим, а винтовку заряженной. Это не потому что рвутся в бой, а потому что история научила.

Это была не их земля, не их народ. Но долг есть долг. Даже если он интернациональный. Больше трёх лет отряд специального назначения, сформированный из бойцов 5-й бригады, провёл в песках Афганистана. Боевые действия унесли 105 жизней, больше трёх сотен бойцов получили ранения. Сегодня не вернувшиеся герои смотрят с фотографий. В бригадном музее как будто слышны отзвуки афганской войны.

Людмила Голубенко, экскурсовод музея 5-й отдельной бригады специального назначения: «У меня в библиотеке писали по 50 рапортов мальчики. При мне уходили, при мне возвращались. И когда был первый бой – они ещё не знали войны. Каждый знал, что, если Родина приказала, там все служили не за славу, все знали, что это геополитика, что это наши границы и писали поэтому рапорта».

Бессменный хранитель музея рассказывает так, словно каждого знает лично, будто не чужие – её сыновья. Сюда приводят, в том числе, трудных подростков. Говорят, выходят они с другими глазами. Словом, часть эта и правда особенная. Того же мнения и Президент. В 5-й бригаде он в четвёртый раз.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях».

А потому с бойцами можно говорить прямо. Да, военная доктрина Беларуси – оборонительная. Но в ней заложен опыт чужих войн. Военных конфликтов, разгоревшихся зачастую из искры. Госсекретарь совета безопасности уверен: время крупномасштабных войн прошло. Конфликты локальны, но подготовка их масштабна.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Просто так война не начнётся. Она начинается заблаговременно. С цветных революций. Поэтому мы к этому должны быть постоянно готовы».

Именно 5-ю бригаду военное руководство страны считает самой подготовленной, чтобы противостоять подобному сценарию.

Другими словами, за хаосом всегда кто-то стоит, он всегда кому-то на руку. Но под каток чужих амбиций попадают люди. Понятное дело, это предостережение не между строк, а прямым текстом. Люди военные точно поймут. Ну а гражданские – где-где, а в малых городах точно умеют радоваться мелочам, как наверняка, сказали бы минчане.

Этот комплекс местные ждали давно. Кстати, название «Аквамарин» выбирали сами. Под одной крышей – и два бассейна (детский и взрослый), и тренажерный, и зал для борьбы. Двери открыты для всех.

Построили бассейн менее чем за год. На очереди, обещает губернатор, и другие соцобъекты. В ближайшие год-два в области появятся новые школы, садики, поликлиники, больницы. Продолжат строить и спортивные комплексы. Тот же «Аквамарин» теперь база Пуховичской СДЮШОР. Занимается в ней почти полтысячи воспитанников. К пяти профильным направлениям теперь точно добавят плавание. Обучение, к слову, бесплатное. Может, и здесь зажжётся звезда мирового спорта!

Вообще, Александр Лукашенко признается: в Марьину Горку собирался давно. Тут и бассейн подоспел, да и в бригаде спецназа ждали.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить... Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы мы были готовы всегда защитить свою страну, Отечество, этот клочок земли, на котором жить не только нам, но и детям. Это главная моя цель».

О том, что нынешний год экзамен для власти, Президент, конечно, говорил не раз. Но строители шутят: специально не старались. Просто сдали бассейн в срок. Так совпало!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «А подарок какой Марьиной Горке? Вот и решили построить к этому времени бассейн, чтобы здесь занимались не только спортсмены (конечно, вы должны на-гора выдавать в Минск, чтобы там рекордсмены росли), но и вы сами. Я хочу, чтобы вы были здоровы».

За подарком чуть было не забыли о главном. У Марьиной Горки юбилей – 65 лет как посёлок получил статус города.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я не пошутил, когда сказал, что у вас все есть и вы на курорте живете. Это один из красивейших уголков нашей Беларуси. И совсем еще молодой, зеленый. Поэтому с праздником вас всех. Если надо будет где-то чуть-чуть плечо подставить, обещаю, что подставлю».

Да и Президент не останется без подарка. Тут уж, как говорится, чем богаты…

Детям – мороженое, а Президента обступают местные жители. Просьбы в основном личные – чего уж их делать публичными! Но есть и более глобальные вопросы.

Что-то решится прямо на месте, по остальным вопросам президент даст поручение разобраться. Так что смысл таких встреч и в самом что ни на есть земном. И в том, что несколько выше. А что такое мужество и боевой дух, точно знают в небольшой Марьиной Горке, которая уже много лет ассоциируется со спецназом. Так она и стала городом специального назначения.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram