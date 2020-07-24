ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уникальная воинская часть, новый спорткомплекс и 65-летие города. Подробности рабочей поездки Лукашенко в Марьину Горку

24.07.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уникальная воинская часть, новый спорткомплекс и 65-летие города. Подробности рабочей поездки Лукашенко в Марьину Горку

Сохранить, приумножить и уметь защитить то, что создали и продолжаем создавать своими руками в своей стране. Сегодня Президент посетил с рабочей поездкой Марьину Горку. День получился насыщенным, да и повод значимый и приятный. В эти дни у Марьиной Горки – юбилей, 65 лет назад поселок получил статус города. 

А он, как известно, обязывает. Тем более (и это уникальный случай в Беларуси), что именно Марьина Горка является административным и культурным центром Пуховичского района. А значит, и инфраструктура должна быть на уровне. Буквально на днях здесь открыли долгожданный спортивно-оздоровительный комплекс. Его возвели менее чем за год. И сегодня оценить старания строителей и возможности нового объекта пригласили Главу государства. 

Чем живет городок, об этом Александр Лукашенко уже по традиции говорил не с чиновниками, а напрямую с местными жителями.  Новые рабочие места, развитие местных предприятий, дорожной инфраструктуры – много уже сделано, что-то ещё предстоит. 

А вот как защитить то, что создаем, – Президент говорил уже во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения. Она базируется в Мариной горке и по праву считается одним из лучших подразделений в стране. 

В воде не тонут и в огне не горят. И даже высаживались на Северном полюсе. Их называют людьми особой закалки и одновременно особой чести. Одним словом – элита Вооружённых Сил. Всё это о силах специальных операций. Их костяк – 38-я бригада в Бресте, 103-я в Витебске (в обеих Президент уже побывал) и 5-я бригада из Марьиной Горки. И все регалии десантники заслужили в реальном бою.

Вообще, после распада большой страны встал большой вопрос – что делать с наследием Советской армии. Суверенное государство приняло военную доктрину, носившую сугубо оборонительный характер. А воздушно-десантные части называли войсками первого удара. Самый простой путь (не факт, что на нём настаивали именно пацифисты) – избавиться от ВДВ. На опрометчивый шаг Беларусь не пошла. Реформирование армии привело к появлению сил специальных операций. Их задачей стало как раз стратегическое сдерживание. В наши дни бригаду обучают разведке, выполнению специальных задач, как в тылу врага, так и на своей территории. Но это в общем. Вдаваться в подробности военные не любят в принципе, а в этом случае и подавно. 

Суть в том, что в мирное время бойцы готовы к выполнению боевых задач. Президент тоже в каком-то смысле десантируется прямо на территорию части. Главнокомандующему, конечно, доложат: кто и на что способен. Но информация эта не для широкого круга. А вот что показывать можно, так это новую форму военнослужащих. 

Лёгкая, дышащая, да и на гражданке в такой не стыдно пройтись. Похоже, следующей зимой больше не увидим военных в шапках-ушанках. Причём форма здесь как общевойсковая, так и для сил специальных операций. Задачи у них особые – а значит, и требования к амуниции тоже. Маскировка должна быть такой, чтобы снайпер с прибором ночного видения не заметил разведчика. Александру Лукашенко покажут и вооружение сил специальных операций. Модернизированный пулемёт способен поразить противника на расстоянии до километра и днём, и ночью. Или вот – модернизированный автомат Калашникова.

А ещё винтовка со звучным названием «Сталинград», оптические приборы и – противотанковая ракета. Порох держать сухим, а винтовку заряженной. Это не потому что рвутся в бой, а потому что история научила. 

Это была не их земля, не их народ. Но долг есть долг. Даже если он интернациональный. Больше трёх лет отряд специального назначения, сформированный из бойцов 5-й бригады, провёл в песках Афганистана. Боевые действия унесли 105 жизней, больше трёх сотен бойцов получили ранения. Сегодня не вернувшиеся герои смотрят с фотографий. В бригадном музее как будто слышны отзвуки афганской войны. 

Людмила Голубенко, экскурсовод музея 5-й отдельной бригады специального назначения: «У меня в библиотеке писали по 50 рапортов мальчики. При мне уходили, при мне возвращались. И когда был первый бой – они ещё не знали войны. Каждый знал, что, если Родина приказала, там все служили не за славу, все знали, что это геополитика, что это наши границы и писали поэтому рапорта». 

Бессменный хранитель музея рассказывает так, словно каждого знает лично, будто не чужие – её сыновья. Сюда приводят, в том числе, трудных подростков. Говорят, выходят они с другими глазами. Словом, часть эта и правда особенная. Того же мнения и Президент. В 5-й бригаде он в четвёртый раз.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях». 

А потому с бойцами можно говорить прямо. Да, военная доктрина Беларуси – оборонительная. Но в ней заложен опыт чужих войн. Военных конфликтов, разгоревшихся зачастую из искры. Госсекретарь совета безопасности уверен: время крупномасштабных войн прошло. Конфликты локальны, но подготовка их масштабна. 

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Просто так война не начнётся. Она начинается заблаговременно. С цветных революций. Поэтому мы к этому должны быть постоянно готовы». 

Именно 5-ю бригаду военное руководство страны считает самой подготовленной, чтобы противостоять подобному сценарию. 

Другими словами, за хаосом всегда кто-то стоит, он всегда кому-то на руку. Но под каток чужих амбиций попадают люди. Понятное дело, это предостережение не между строк, а прямым текстом. Люди военные точно поймут. Ну а гражданские – где-где, а в малых городах точно умеют радоваться мелочам, как наверняка, сказали бы минчане.

Этот комплекс местные ждали давно. Кстати, название «Аквамарин» выбирали сами. Под одной крышей – и два бассейна (детский и взрослый), и тренажерный, и зал для борьбы. Двери открыты для всех.  

Построили бассейн менее чем за год. На очереди, обещает губернатор, и другие соцобъекты. В ближайшие год-два в области появятся новые школы, садики, поликлиники, больницы. Продолжат строить и спортивные комплексы. Тот же «Аквамарин» теперь база Пуховичской СДЮШОР. Занимается в ней почти полтысячи воспитанников. К пяти профильным направлениям теперь точно добавят плавание. Обучение, к слову, бесплатное. Может, и здесь зажжётся звезда мирового спорта!  

Вообще, Александр Лукашенко признается: в Марьину Горку собирался давно. Тут и бассейн подоспел, да и в бригаде спецназа ждали.  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить... Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы мы были готовы всегда защитить свою страну, Отечество, этот клочок земли, на котором жить не только нам, но и детям. Это главная моя цель».

О том, что нынешний год экзамен для власти, Президент, конечно, говорил не раз. Но строители шутят: специально не старались. Просто сдали бассейн в срок. Так совпало!  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «А подарок какой Марьиной Горке? Вот и решили построить к этому времени бассейн, чтобы здесь занимались не только спортсмены (конечно, вы должны на-гора выдавать в Минск, чтобы там рекордсмены росли), но и вы сами. Я хочу, чтобы вы были здоровы».

За подарком чуть было не забыли о главном. У Марьиной Горки юбилей – 65 лет как  посёлок получил статус города.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я не пошутил, когда сказал, что у вас все есть и вы на курорте живете. Это один из красивейших уголков нашей Беларуси. И совсем еще молодой, зеленый. Поэтому с праздником вас всех. Если надо будет где-то чуть-чуть плечо подставить, обещаю, что подставлю». 

Да и Президент не останется без подарка. Тут уж, как говорится, чем богаты…

Детям – мороженое, а Президента обступают местные жители. Просьбы в основном личные – чего уж их делать публичными! Но есть и более глобальные вопросы. 

Что-то решится прямо на месте, по остальным вопросам президент даст поручение разобраться. Так что смысл таких встреч и в самом что ни на есть земном. И в том, что несколько выше. А что такое мужество и боевой дух, точно знают в небольшой Марьиной Горке, которая уже много лет ассоциируется со спецназом. Так она и стала городом специального назначения. 


 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохранить, приумножить и уметь защитить то, что создали и продолжаем создавать своими руками в своей стране. Сегодня Президент посетил с рабочей поездкой Марьину...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ложное солнце». Посмотрите, какое солнечное гало сегодня было над Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика