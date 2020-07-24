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Высокооктановый бензин улучшенного качества FLAGMAN появился на заправках страны

24.07.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Высокооктановый бензин улучшенного качества FLAGMAN появился на заправках страны

Экономия, экология и качество. Брендовое топливо FLAGMAN от компании «Белоруснефть» поступило на автозаправочные станции страны. В его состав входят специальные вещества, которые защищают топливную систему автомобилей от коррозии. Новый вид бензина не только надолго сохранит двигатель, но и поможет хорошо сэкономить. 

Продукт премиум-класса по цене обычного топлива. Всё это FLAGMAN – новый белорусский бренд. Высокооктановый бензин улучшенного качества теперь на «зеленых» заправках страны. Те, кто еще вчера пробовал новинку в качестве эксперимента, сегодня сделали свой выбор.

Юлия Рубанова, водитель: «Потому что это качественный бензин. Меньший расход топлива в машине».

Александр Иванов, водитель: «Машина мне больше нравится, как работает - чище, ну, и тише даже, и на разгон идет совсем по-другому».

В основе «флагманского» топлива – популярный бензин АИ-95 Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Его производство – это длинная цепочка из двенадцати габаритных установок. Только пройдя через каждую из них, продукт приобретает необходимое качество.

Дмитрий Шурпач, заместитель главного инженера Мозырского НПЗ: «Завод всегда старается быть на шаг впереди по качеству выпускаемой продукции, чтобы соответствовать требованиям мирового рынка. Поэтому предприятие постоянно находится в стадии модернизации для того, чтобы оставаться конкурентоспособным».

Один из последних больших проектов завода – новая установка высокооктановых компонентов бензина. С ее помощью на заводе значительно выросли объемы производства топлива АИ-95. Получается, именно здесь рождается продукт, который позже превратится в брендовый FLAGMAN.

Олег Протасов, заместитель генерального директора Мозырского НПЗ: «Специфика производства высокооктановых бензинов заключается в механизме или, скажем так, процессе производства, смешения более порядка 10 компонентов, которые обеспечивают оптимальный состав  топлива, которое оказывает положительное влияние на основные характеристики и показатели работы двигателя в различных условиях и режимах».

Дальше произведенный на заводе 95-й бензин необходимо превратить в премиальный продукт. Проект совместный – на этом этапе уже подключаются специалисты «Белоруснефти». В топливо добавляют так называемые присадки – и FLAGMAN готов.

Сергей Каморников, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»: «Сама присадка обладает очистительными свойствами. Она очищает отдельные элементы двигателя, топливной системы от вредных веществ. Это позволяет при постоянной эксплуатации при применении данного бензина снижать потребление топлива до 3%»

Полная защита узлов и агрегатов двигателя и топливного бака от коррозии. А значит, автолюбителям, которые выбирают FLAGMAN, реже придется обращаться в автосервис. Кроме этого, экологическая безопасность. При сжигании нового бензина в атмосферу попадает гораздо меньше вредных веществ. Все стадии производства проходят контроль качества.

Татьяна Авчинник, и.о. начальника товарной лаборатории Мозырского НПЗ: «Показатели качества стали достаточно высокими, они соответствуют европейским стандартам экологическим Евро-5».

Заправлять флагманским топливом можно машины с любым бензиновым типом двигателя. Сегодня оно доступно практически на всех заправках Минского и Гомельского регионов. На очереди – остальные области. К тому же, бренд FLAGMAN в сети АЗС «Белоруснефти» не ограничится только бензином. В ближайшее время под этой маркой появится и линейка автотоваров.


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Экономия, экология и качество. Брендовое топливо FLAGMAN от компании «Белоруснефть» поступило на автозаправочные станции страны. В его состав входят специальные...
 
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