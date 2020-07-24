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Высокооктановый бензин улучшенного качества FLAGMAN появился на заправках страны
Источник материала: ОНТ
Экономия, экология и качество. Брендовое топливо FLAGMAN от компании «Белоруснефть» поступило на автозаправочные станции страны. В его состав входят специальные вещества, которые защищают топливную систему автомобилей от коррозии. Новый вид бензина не только надолго сохранит двигатель, но и поможет хорошо сэкономить.
Продукт премиум-класса по цене обычного топлива. Всё это FLAGMAN – новый белорусский бренд. Высокооктановый бензин улучшенного качества теперь на «зеленых» заправках страны. Те, кто еще вчера пробовал новинку в качестве эксперимента, сегодня сделали свой выбор.
В основе «флагманского» топлива – популярный бензин АИ-95 Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Его производство – это длинная цепочка из двенадцати габаритных установок. Только пройдя через каждую из них, продукт приобретает необходимое качество.
Один из последних больших проектов завода – новая установка высокооктановых компонентов бензина. С ее помощью на заводе значительно выросли объемы производства топлива АИ-95. Получается, именно здесь рождается продукт, который позже превратится в брендовый FLAGMAN.
Дальше произведенный на заводе 95-й бензин необходимо превратить в премиальный продукт. Проект совместный – на этом этапе уже подключаются специалисты «Белоруснефти». В топливо добавляют так называемые присадки – и FLAGMAN готов.
Полная защита узлов и агрегатов двигателя и топливного бака от коррозии. А значит, автолюбителям, которые выбирают FLAGMAN, реже придется обращаться в автосервис. Кроме этого, экологическая безопасность. При сжигании нового бензина в атмосферу попадает гораздо меньше вредных веществ. Все стадии производства проходят контроль качества.
Заправлять флагманским топливом можно машины с любым бензиновым типом двигателя. Сегодня оно доступно практически на всех заправках Минского и Гомельского регионов. На очереди – остальные области. К тому же, бренд FLAGMAN в сети АЗС «Белоруснефти» не ограничится только бензином. В ближайшее время под этой маркой появится и линейка автотоваров.
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Экономия, экология и качество. Брендовое топливо FLAGMAN от компании «Белоруснефть» поступило на автозаправочные станции страны. В его состав входят специальные...
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