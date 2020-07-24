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Лера Кудрявцева рассказала о своей зависимости

24.07.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лера Кудрявцева рассказала о своей зависимости

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram откровением: она не может перестать покупать товары в Интернете.

Знаменитость отметила, что эта зависимость от онлайн-покупок привела к тому, что у нее дома накопилось множество ненужных вещей.

Она рассказала подписчикам, что на днях купила желтую штору для ванны и две салфетки с ромашками, которые ей абсолютно не нужны.


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Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram откровением: она не может перестать покупать товары в Интернете. Знаменитость отметила, что эта...
 
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