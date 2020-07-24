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Игорь Петришенко: в Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выковать подкову, проникнуться эпохой благородных рыцарей и открыть новые страницы истории своей страны. Образовательный туризм в 2020 году как никогда популярен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И о том, что его нужно развивать активнее, 24 июля говорил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Он познакомился с работой музейного комплекса «Дукорский маёнтак». Сегодня это место притяжения преимущественно городских жителей, которые приезжают сюда семьями. Здесь можно не только почерпнуть много полезной информации, но и отдохнуть с детьми в парке на аллее мастеров. Стоит отметить, что сейчас в стране вместе с агроэкотуризмом восстанавливается и комплекс оздоровительных услуг.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Правительство готово поддерживать самые интересные инициативы тех, кто помогает сохранять нашу национальную историю и зазывает все больше туристов – и не только из-за рубежа, но и самих белорусов. Для отдыхающих в дукорской усадьбе вскоре организуют выставку уникальных машин. Будет представлена коллекция советского автопрома.
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Новости Беларуси. Выковать подкову, проникнуться эпохой благородных рыцарей и открыть новые страницы истории своей страны. Образовательный туризм в 2020 году как...
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