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Игорь Петришенко: в Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм

24.07.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выковать подкову, проникнуться эпохой благородных рыцарей и открыть новые страницы истории своей страны. Образовательный туризм в 2020 году как никогда популярен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко: в Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм

Игорь Петришенко: в Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм

И о том, что его нужно развивать активнее, 24 июля говорил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Он познакомился с работой музейного комплекса «Дукорский маёнтак». Сегодня это место притяжения преимущественно городских жителей, которые приезжают сюда семьями. Здесь можно не только почерпнуть много полезной информации, но и отдохнуть с детьми в парке на аллее мастеров. Стоит отметить, что сейчас в стране вместе с агроэкотуризмом восстанавливается и комплекс оздоровительных услуг.

Игорь Петришенко: в Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень активно сейчас не только этнографический туризм, у нас оздоровительный туризм тоже очень активно восстановился фактически после двух, трех месяцев. У нас не было людей, желающих, а сейчас наши здравницы на 70 % заполнены, это порядка под 20 тысяч отдыхающих. То есть мы приняли весь комплекс мер по необходимому – профилактике передачи инфекционных заболеваний – поэтому люди с удовольствием едут, с удовольствием отдыхают.

Игорь Петришенко: в Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм

Правительство готово поддерживать самые интересные инициативы тех, кто помогает сохранять нашу национальную историю и зазывает все больше туристов и не только из-за рубежа, но и самих белорусов. Для отдыхающих в дукорской усадьбе вскоре организуют выставку уникальных машин. Будет представлена коллекция советского автопрома.

Люди в материале: Игорь Петришенко

 
 
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Новости Беларуси. Выковать подкову, проникнуться эпохой благородных рыцарей и открыть новые страницы истории своей страны. Образовательный туризм в 2020 году как...
 
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