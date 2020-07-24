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Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Элита белорусской армии или гарант национальной безопасности. Традиционно конец недели Александр Лукашенко посвящает поездкам в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

24 июля глава государства побывал в Пуховичском районе, где посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Президенту доложили о структуре и основных задачах этого воинского соединения, показали новейшие образцы вооружения и амуниции спецназовцев. Не обошлось и без традиционного общения с воинским коллективом.

О чем шла речь и какие задачи поставлены перед защитниками отечества – знает Юлия Бешанова.

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

Главнокомандующего у трапа вертолета встречал министр обороны. По-военному короткий диалог и доклад у плаката, который до прибытия главы государства предусмотрительно прятали от посторонних глаз. Командующий силами спецопераций об организационно-штатной структуре бригады и оперативных задачах Президенту докладывал на пониженных тонах – разговор не для гражданских ушей.

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

Войска специальных операций – элита белорусской армии, надежное звено в системе национальной безопасности. Современный, высокомобильный род войск, создан в 2007 году как преемник ВДВ СССР и спецназа ГРУ.

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Это самый романтичный род войск, который есть в Вооруженных Силах.

Сложно. Сложно начиная от совершения своего первого прыжка. Но и также длительное нахождение в той же лесисто-болотистой местности, постоянное нахождение там, требует очень сильной психологической подготовки бойца. Мы этим занимаемся. Вся служба направлена именно на его психологическую готовность к выполнению задач.

Ну а при совершении прыжков, вы поймите, там нет ни генерала, ни офицера, ни солдата. Там все одинаковые.

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

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В суверенном государстве, которое вне вооруженных конфликтов и ведет подчеркнуто миролюбивую внешнюю политику, главная задача военных – поддерживать боеготовность и быть готовыми защищать суверенитет.

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

Все о том, как страну защищать, изложено в военной доктрине. Сегодня в армии живут по третьей редакции этого документа. Ее принимали в 2018 году после детального анализа военно-политической и геополитической обстановки в регионе и мире. Четко сформулированный ответ на вызовы современности.

Александр Лукашенко: третья Военная доктрина – это основной документ не только для Вооруженных Сил, документ для всей страны

Сложная геополитическая обстановка в регионе – данность, которая не дает расслабиться военным.

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

Но зачастую костер конфликта внутри страны не разгорается без спички, которую подожгли извне.

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Сохранить стабильность и не допустить вмешательства во внутренние дела суверенной страны – сегодня это одна из главных задач. Внешнее давление не ослабевает. Печальный опыт других стран наталкивает на единственный вывод: необратимые последствия для страны начинаются, казалось бы, с малого. На деле же – с четко выверенных инструкций и действий по «технологии».

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша бригада особая. У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и бригада механизированная, урученская дивизия. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях.

Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы надо нам иметь, особенно после 2010 года, я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов, подготовленные части в Вооруженных Силах. На всякий случай.

Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам, но всякое может быть. Примером тому являются Соединенные Штаты Америки. То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. А во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. И если, конечно, президент Соединенных Штатов Америки выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится (а не дай бог рухнет) эта империя, миру будет несладко (подробнее здесь).

Александр Лукашенко: после 2010 года я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов. На всякий случай

В руках солдат и офицеров безопасность страны. И спецназовцы, следуя своему девизу, готовы защитить национальные интересы страны и мирную жизнь белорусов в любое время.

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Новости Беларуси. Элита белорусской армии или гарант национальной безопасности. Традиционно конец недели Александр Лукашенко посвящает поездкам в регионы,...
 
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