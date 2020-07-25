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Игрок ХК «Ритм» об игре с «Минском»: после проигрыша всё разобрали, перестроились

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве. За золото спорят клубы «Минск» и гродненский «Ритм», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок ХК «Ритм» об игре с «Минском»: после проигрыша всё разобрали, перестроились

23 июля столичная команда была сильнее – 4:3, а 24 июля гостьи камня на камне не оставили от обороны столичных хоккеисток – 3:0. Отличились Елизавета Скурат, Дарья Белоусова, Светлана Богушевич. Таким образом, счет в серии до трех побед теперь равный. Ближайшие матчи пройдут 27 и 28 июля в Гродно.

Игрок ХК «Ритм» об игре с «Минском»: после проигрыша всё разобрали, перестроились

Светлана Богушевич, игрок ХК «Ритм»:
Вчера играли, выходили, уже все готовились, но немножко тактически не так сыграли. Естественно, мы после проигрыша все это разобрали, немножко перестроились и уже выходили с таким настроем, что нужно выигрывать и уравнивать эти шансы на чемпионство. Так и получилось. Счастливы, что мы выиграли, что мы все-таки поверили в себя, нашли в себе уверенность и доказали, что мы можем бороться.

Игрок ХК «Ритм» об игре с «Минском»: после проигрыша всё разобрали, перестроились

Нина Дашко, главный тренер ХК «Ритм»:
Все получалось. Заработали штрафные, угловые и пошли великолепно. И потому большое спасибо команде. Будем готовиться к домашней встрече.

Игрок ХК «Ритм» об игре с «Минском»: после проигрыша всё разобрали, перестроились

Также в эти дни разворачивается борьба за бронзу. За третье место спорят смолевичская «Виктория» и «Текстильщик» из Барановичей. Пока счет в серии 2:0 в пользу «Виктории».

Люди в материале: Светлана Богушевич, Нина Дашко

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве. За золото спорят клубы «Минск» и гродненский «Ритм», сообщили в...
 
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