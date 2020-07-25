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Игрок ХК «Ритм» об игре с «Минском»: после проигрыша всё разобрали, перестроились
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве. За золото спорят клубы «Минск» и гродненский «Ритм», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
23 июля столичная команда была сильнее – 4:3, а 24 июля гостьи камня на камне не оставили от обороны столичных хоккеисток – 3:0. Отличились Елизавета Скурат, Дарья Белоусова, Светлана Богушевич. Таким образом, счет в серии до трех побед теперь равный. Ближайшие матчи пройдут 27 и 28 июля в Гродно.
Светлана Богушевич, игрок ХК «Ритм»:
Нина Дашко, главный тренер ХК «Ритм»:
Также в эти дни разворачивается борьба за бронзу. За третье место спорят смолевичская «Виктория» и «Текстильщик» из Барановичей. Пока счет в серии 2:0 в пользу «Виктории».
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Новости Беларуси. Продолжается финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве. За золото спорят клубы «Минск» и гродненский «Ритм», сообщили в...
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